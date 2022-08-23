蔡英文晤美大學學者訪問團　稱台美合作建更安全供應鏈是重要任務

台灣總統蔡英文8月23日會見訪台的美國大學學者訪問團，她認為因應全球威權主義擴張，台美雙方更應該一起打造更安全、具有韌性的供應鏈，稱是目前重要任務之一。



美國史丹福大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）「台灣在印太地區計劃」專家學者訪問團訪台，並在23日上午會晤蔡英文。

據台方指，蔡英文談到台美雙方同步宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」的協商談判，台方希望進一步邁向高品質的台美貿易協定，並且加強台美在各領域的合作關係。

蔡英文又指中國這陣子在台灣周邊區域軍演，已對台海及區域現況造成極大威脅，她稱「這些挑戰更提醒我們，民主夥伴之間應該要強化結盟的力量，共同防禦威權國家的干擾。」她並感謝包括美國在內的七國集團（G7）國家，在國際上對台灣的堅定支持。

在美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京8月初宣布在台灣周邊舉行軍演，中國外交部批評「台獨」分裂勢力和美國一些政客互相勾連，又指台海軍演會否成為新常態，取決於美方和「台獨」分裂勢力會怎麼做。