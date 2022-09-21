美國議息｜美媒：加息抗通脹收效微　經濟學家建議這樣做

美國聯邦儲備局即將公布議息結果之際，外界預期可能加息0.75厘。美媒9月20日指，加息未能顯著降低物價，一些經濟學家倡導透過價格管控、徵收暴利稅和提高美國產量等方法來對抗通貨膨脹。



根據美國廣播公司（ABC），在最近幾個月，美聯儲制定一連串加息措施，嘗試透過放緩經濟與遏制需求來削減加價幅度，但加息未能顯著降低物價。

報道引述專家稱，政府可以透過控制商品價格和徵收暴利稅來對抗通脹，但兩者都可能導致加劇供應短缺的問題。

另一項對抗通脹的政策是擴大美國生產，這能解決供應短缺的問題。經濟學家基本同意謹慎增加美國產量，但稱這不會立即解決通脹問題，因為大幅修改日用品的出產量需要數年時間。

約翰傑伊學院（John Jay College）經濟學教授梅森（J.W. Mason）稱：「這不是一個即時或短期的解決方案」，他又指「明顯地，這不會限制未來幾個月或一年的價格上升。」

獨立研究所（Independent Institute）資深研究員本傑明·鮑威爾（Benjamin Powell）支持增加美國產量，但反對公共投資。

他認為，美國應撤銷目前阻礙私營行業發展的政策。