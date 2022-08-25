拜登推減免學生貸款措施　最高免除2萬美元　批評指推高通脹

美國總統拜登（Joe Biden） 8月25日宣佈學生貸款減免措施，合資格貸款人可獲最高2萬美元的寬免，估計4300萬人受惠。



拜登25日在白宮公布相關措施，並表示措施目的是為減免大學生的債務，讓有志於學的人不用債務纏身。拜登在競選時曾承諾寬免學生貸款，現為兌現承諾。

新措施下，年收入低於12.5萬美元的家庭，可獲免除１萬美元的聯邦學生貸款債務。曾領取「佩爾助學金」的低收入家庭子女同可再獲減免，最多獲減免2萬美元。

圖為8月24日，拜登在白宮宣布寬免學生貸款額措施。（AP）

美國有4500萬人欠有學生貸款，總額達1.6萬億美元，每人平均欠款3.7萬美元，新措施可惠及9成半的人。而其中有近一半的貸款人欠款不足2萬美元，新措施可讓他們即時免除所有學債。

拜登稱，這些人可擺脫學債開始他們的新生活，考慮買屋、組織家庭或創業。

不過，有批評指拜登的措施會推高通脹，讓政府赤字增加。聯邦預算委員會高級副總裁兼高級政策主管戈德溫（Marc Goldwein）表示，措施會抵消《減少通貨膨脹法案》的目標，又無法縮少貧富差距。前奧巴馬（Barack Obama）政府經濟顧問委員會主席弗曼（Jason Furman）亦批評，措施如同把5萬億美元的汽油，倒在正在燃燒的通貨膨脹火炎上，是魯莽的行為。