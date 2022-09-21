澤連斯基：世界不會容許普京動用核武

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）9月21宣布「局部動員」俄羅斯軍事，徵召預備役軍人到烏克蘭參與軍事行動。數小時後澤連斯基（Volodymyr Zelensky）接受德媒訪問時稱，不相信普京會使用核武。



他對德國《圖片報》旗下的電視頻道Bild TV稱，普京的局部動員是為應對俄羅斯在戰場上的失敗，他看到自己的部隊逃跑了。

澤連斯基說：「我不相信他將使用這些武器。我不認為世界會容許他使用這些武器。」

普京較早時稱，他「不是虛張聲勢」，並稱俄羅斯將使用一切可用的手段來保護它計劃通過公投在烏克蘭獲得的領土。

澤連斯基接受訪問時稱，與普京和談的機會已在縮細，並補充稱，只有俄軍撤出烏克蘭領土，這才有可能發生。

他稱，烏克蘭在俄羅斯普京的統治何時完結方面，無法施加影響，但想從實力地位出發，與莫斯科對話。

澤連斯基又批評說，普京想將烏克蘭泡浸在鮮血中，包括利用他麾下士兵的鮮血。

他警告說，西方不會被普京勒索到，並說他肯定烏軍將從俄軍手上解放國家。

澤連斯基亦重申呼籲，德國向烏克蘭提供武器以及防空系統，稱該國需要用它們來救命的。

他在訪問中也指出，普京明天可能說，除了烏克蘭，他想要部份的波蘭，得不到就將用核武，「我們不能做出這些妥協。」

烏克蘭局勢：2008年9月11日，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）停泊在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口。俄羅斯國防部2022年4月14日證實，該艦在黑海沉沒。（AP）

在俄羅斯海軍旗艦「莫斯科」號沉沒之後，澤連斯基曾再度警告俄羅斯有可能使用核武器的風險。

美媒4月15日播出對烏克蘭總統澤連斯基的獨家採訪，澤連斯基在受訪時公開警告說，「世界上所有國家」都應該為俄羅斯總統普京在對烏行動中使用戰術核武器的可能性做好準備。

報道稱，澤連斯基當地時間4月15日在位於基輔的總統辦公室接受了美媒訪問。

澤連斯基表示，普京可能會轉向核武器或化學武器，因為他不重視烏克蘭人民的生命。

「不僅是我，全世界、所有國家都必須擔心，因為這可能不是真實的訊息，但可能是事實」，澤連斯基說到這裏時轉用英語來強調他的觀點。

「我們應該想的不是害怕，而是做好準備。但我認為，這不是烏克蘭的問題，不僅是烏克蘭的問題，也是全世界的問題」，他繼續說。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月曾公開表明，如果國家面臨「生存」威脅，俄羅斯就可以使用核武器。