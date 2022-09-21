普京頒動員令　增召30萬預備役軍人入伍　俄烏局勢升級

俄烏戰事自2月24日開始，至今已近7個月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）9月21日發表講話，宣布在俄羅斯啟動「局部動員」（partial mobilization），並已經簽署命令。俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）之後談到會動員30萬名預備役公民。



俄羅斯會自21日開啓動員活動，據俄羅斯衛星通訊社報道，普京稱「只有目前是預備役的公民，首先是在武裝力量服過役的公民，具有一定的軍事專業和相關經驗，才將會被徵召入伍。」

他又指遭徵召服兵役者到部隊前必須接受額外的軍事訓練。

俄烏局勢：俄羅斯總統普京2022年9月21日向全國發表講話（Russian Presidential Press Service via AP）

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普京斥西方「核恫嚇」

普京在講話內也談到「打擊烏克蘭納粹分子需要特別軍事行動」，並批評西方正在試圖摧毀俄羅斯，指西方開始核恫嚇，威脅對俄羅斯使用大規模殺傷力武器，俄羅斯將使用一切可用的手段。他稱俄羅斯正在阻止那些尋求統治世界的人。

俄烏局勢一再升級，雙方目前在烏東激戰，烏克蘭稱反攻接連報捷，包括重奪哈爾科夫大片領土。烏東頓巴斯兩個自稱獨立的親俄地區、兩個目前由俄羅斯控制的地區則在20日相繼表示將舉行入俄公投，引來烏克蘭與西方多國稱不會承認結果。

普京指，「盧甘斯克人民共和國實際上已經從新納粹分子中完全解放出來了，而頓涅茨克人民共和國的戰鬥仍在繼續」。普京又在講話中表示，俄羅斯將盡一切努力為頓巴斯和向俄羅斯提出申請的地區舉行公投提供安全環境，「俄羅斯公民必須有信心：我們祖國的領土完整、我們的獨立和自由將得到保障。讓我再次強調：這將通過我們所有可用的手段得到保障。」