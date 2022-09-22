俄羅斯與烏克蘭交換戰俘　當中包括10名外國人

沙特阿拉伯外交部9月21日宣布，在王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的調解下，俄羅斯釋放10名在烏克蘭俘虜的外國人，並稱他們已經抵達當地。烏克蘭總統澤連斯基（Volomydyr Zelensky）其後表示，與俄羅斯交換戰俘後，有215名烏克蘭人及外國人獲釋。



《衛報》及美聯社報道，沙特指獲釋的10人分別是美國、英國、克羅地亞、摩洛哥及瑞典公民，但沒有透露細節。英國首相卓慧思（Liz Truss）在Twitter表示，有5名被烏克蘭親俄份子扣留的英國公民安全回國，她的黨友、保守黨的衛生及社會關懷部國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）指出，其大一名獲釋的英國人是其所屬選區內的阿斯林（Aiden Aslin）。

阿斯林是英籍烏克蘭人，他曾是烏克蘭海軍陸戰隊成員，4月在馬里烏波爾（Mariupol）被俄軍扣押，之後在烏克蘭東部親俄地區法院裁定參與傭兵及恐怖活動罪成，判處死刑，但一直囚禁至今。

另外有2名來自美國阿拉巴馬州（Alabama）的退役美軍獲釋，他們6月9日在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）失蹤，兩人的家人發表聲明，證實他們已經抵達沙特阿拉伯駐美國大使館，等待接受檢查及報告情況後回國。

除了烏克蘭，俄羅斯亦有意安排「外援」上戰場，莫斯科方面以提供俄國公民身份為誘因，希望吸引外國欲民參戰。不過兩個中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）及烏茲別克（Uzbekistan）分別警告當地公民，不要參與俄烏戰爭。