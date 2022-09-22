俄烏局勢｜普京宣布增兵　戰事可能延至明年　戰爭難在短期結束

俄烏戰爭至今超過200天，未知何時才能結束。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早前雖然被指會盡能力讓戰爭早日結束，但其在21日宣布動員30萬人參戰，讓人不禁這次的戰事在短期內難以結束。



土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），在20日總結早前在烏茲別克與普京會面的時表示，兩人就俄烏戰爭有詳細討論，而他相信普京有意盡早結束戰事。但1天後普京宣布增兵，這不是結束戰事的先兆。

圖為9月21日，俄羅斯總統普京在大諾夫哥羅德與當地政府官員會面。（AP）

相反，這是延續戰事的意思。

俄羅斯早期的失策是顯而易見的，早期佔領基輔的想法已經落空，戰事已退縮至烏東頓巴斯地區。在動員方面，普京當局一直依賴人們自願參與，包括以高額獎金招募志願兵，僱佣兵及在監獄募兵參戰，導致動員不足。當局未有進一步徵兵是為保持入侵烏克蘭僅是「特別軍事行動」，避免影響國內人民的生活。

這正好反映俄羅斯在這200日的損失——儘管不慘烈，也是超出預期。俄羅斯稱近6000士兵戰死，但西方的預估是這數字的10倍。且不只是人員的損失，裝備的損失相信同樣慘嚴。除了在過去戰場上遭水淹坦克、無人機擊破等的外，近日在烏克蘭的反攻中，到處可見俄軍遺留的武器和裝備。

圖為9月21日，莫斯科有示威反對普京徵兵，示威者被捕帶走。（AP）

這次的徵兵會有多少人響應，從一開始就受挫。普京演說後，俄國多地爆發示威抗議增兵，超過1300人被捕；而前往鄰國的機票價格飆升，火速售罄。

30萬的徵兵預計要數星期才完成，而預備役也必須通過訓練才能重回戰場。這可能是以月計算，才能讓俄羅斯發動有效的進攻計劃。而烏克蘭目前將進入寒冬，俄方似乎有意利用冬天重整旗鼓，待來年再大規模推進。

烏克蘭近日的反攻取得局部勝利，外界亦相信烏軍會乘勝追擊，不給予俄軍喘息的機會。但秋季降雨會讓他的反擊窗口縮小，一旦普京擁有新的部隊，烏軍會再次陷入劣勢。因此可預見，戰事在短期內難以結束。