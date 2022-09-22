墨西哥中部太平洋海岸6.8級地震1死　同一地區3天內二度地震

墨西哥中部近太平洋海岸9月19日發生黎克特制7.6級地震、造成至少1人死亡後，同一地區9月22日再發生6.8級有感地震。首都建築物搖晃，至少一人死亡。



地震發生在當地時間凌晨1時（香港時間22日下午約2時），震央距離米卻肯州（Michoacan）拉薩羅-卡德納斯（Lázaro Cárdenas）86公里。震源深度20.7公里。

拉薩羅-卡德納斯市位於米卻肯州南端，是臨海城市。

地震在米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）導致高速公路發生山泥傾瀉，有建築物損毀。

下方地圖標示墨西哥近期兩次地震發生地點，紅色標記指的是阿奎拉，地圖左下方並標示了拉薩羅-卡德納斯，兩者同在米卻肯州，相距151公里。

9月19日的地震在當地時間約下午1時05分發生，震央位於米卻肯州阿奎拉（Aquila）東南37公里，震源深度為15.1公里，遠至首都墨西哥城也感到明顯震動，大批民眾疏散到戶外。是次地震有2人死亡。

墨西哥全國國民防衛部表示，震央附近沿岸的水位或會上漲82厘米。美國海嘯警告中心則指，震央300公里內的海岸或受破壞性海嘯波衝擊。

總統洛佩茲（Andrés Manuel López Obrador）當時透露，科利馬州（Colima）曼薩尼約 （Manzanillo）有商場牆壁倒冧，砸斃1人。米卻肯州公共安全部門表示未有傷亡或建築物嚴重損毀報告，只有科亞科曼（Coalcoman）部份建築物出現裂紋。

墨西哥1985年和2017年的9月19日曾分別發生8級和7.1級地震，造成數萬人死亡。