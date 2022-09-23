美國CIA開Podcast　第一集：中情局已成立小組應對中國挑戰

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在一個網絡節目上，表示俄羅斯已是正在「衰落」的大國，同時警告稱中國是美國的「核心地緣政治挑戰」。



美國中情局在網上開設了Podcast，在9月22日首播新節目The Langley Files，伯恩斯成為了第一集的嘉賓。他在節目中提到了中情局成立了中國任務中心，以便中情局能更好應對當前及未來，北京帶來的安全挑戰。

對於俄羅斯，伯恩斯形容俄羅斯已是一個正「衰落」的力量，但總統普京（Vladimir Putin）在證明即使是衰落的大國亦具破壞性。伯恩斯稱美國在2月24日俄羅斯發動入侵烏克蘭前，已能清楚描繪普京入侵烏克蘭的計劃。

圖為9月22日，美國中情局首次建立新的Podcast節目，局長伯恩斯成為了第一集的嘉賓。（Spotify截圖）

Podcast是中情局成立75周年活動的一部分，Podcast目的是希望增加透明度，讓民眾了解中情局的角色。伯恩斯表示很多人受荷里活電影的影響，誤解了他們。伯恩斯稱他們的確經常在陰影下工作，但並非甚麼「可以高速駕駛汽車、拆除炸彈、能獨自解決世界危機」的人。

伯恩斯以這樣形容中情局的工作：「我們的成功往往是模糊的，但失敗往往是痛苦的，且犧牲往往是無人知曉的。」