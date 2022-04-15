美中情局長：中國是普京入侵烏克蘭「沉默的夥伴」

中美關係因俄烏戰爭經受考驗，美國中情局局長就烏克蘭戰爭毫不掩飾地指責中國，稱中國是「俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）侵略（烏克蘭）沉默的夥伴（silent partner）」。



據美國霍士新聞稱，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）4月14日在喬治亞理工學院對學生和教師發表講話時稱，中國是「普京侵略（烏克蘭）沉默的夥伴」。

伯恩斯在講話中稱，這是一個更加複雜和充滿競爭的世界。

伯恩斯描述了美國在「新時代」必須應對的幾個廣泛挑戰，包括「日益敵對」的中國，「好戰和修正主義」的俄羅斯。

談到俄烏衝突時，伯恩斯說：「每一天，普京都在證明，一個衰落的大國至少可以像崛起的大國一樣具有破壞性。」

伯恩斯稱，俄羅斯再次侵略烏克蘭構成直接的威脅，「中國雄心勃勃的領導層構成長期問題」，這是21世紀「唯一最重要的地緣政治挑戰」。

伯恩斯說：「四大挑戰將塑造我們的未來。首先是俄羅斯再次入侵烏克蘭構成的直接威脅，第二是中國對領導地位的野心帶來的比較長期的問題。在我看來，中國是21世紀唯一且最重要的地緣政治挑戰。」

伯恩斯說，中國作為普京「侵略」的「沉默的夥伴」，是美國所面臨最大的挑戰，在許多方面，是中情局有史以來面臨的最深刻的考驗。

伯恩斯警告說，中華人民共和國是「既不缺乏野心，也不缺乏能力的強大競爭對手」。

中國多次駁斥美國就俄烏衝突對中國的指責，強調中方一貫支持對話談判解決烏克蘭問題。

中國外交部發言人趙立堅在4月14日的例行記者會上說，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，支持對話談判。

趙立堅指出，中方一貫堅持各國主權和領土完整都應當得到尊重和維護，認為處理國際關係不應有雙重標準。烏克蘭的主權、安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應當受到尊重。

趙立堅強調，中方的立場同大多數國家的立場和願望是一致的。中方反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓與脅迫。時間終將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。