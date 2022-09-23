加拿大和德國擬加入「藍太平洋合作夥伴機制」

美國國務院9月22日發聲明稱，加拿大和德國有意加入「藍太平洋合作夥伴機制」（Partners in the Blue Pacific，PBP），美方對此表示歡迎。



美國在聲明中寫道，澳洲、日本、新西蘭、英國和美國歡迎德國和加拿大更加關注太平洋地區，以及致力於與太平洋地區建立真正的夥伴關係。聲明提及，德國和加拿大已宣布有意加入「藍太平洋合作夥伴機制」，美國對此表示歡迎。

「藍太平洋合作夥伴機制」成員國代表、觀察國、太平洋島國部長9月22日在紐約市會談，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）主持這會談。

英媒9月22日稱，根據他們取得的演說內容草稿以及知情人士的說法，加拿大外長趙美蘭（Mélanie Joly）9月22日會在聯合國大會舉行期間、於布林肯主持的活動上發表演說，她期間會宣布加拿大將加入「藍太平洋合作夥伴機制」。

報道指，趙美蘭會說：「我們很高興能參與早期討論、以協助制定這倡議，我高興地宣布，加拿大將加入、成為正式成員。」她會表示，加拿大人將受印太區決策的影響，因此加拿大希望參與討論。

「藍太平洋合作夥伴機制」於6月成立，成員國包括美國、澳洲、日本、新西蘭和英國。這機制旨在加強各國與太平洋島國的合作、讓太平洋地區有效地取得成果、加強太平洋地區主義。