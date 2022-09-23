朝鮮核問題：美日韓外長深表擔憂　航母列根號抵韓意在警告平壤

美國航空母艦列根號戰鬥機群9月23日上午抵達韓國斧山海軍作戰基地，韓聯社23日稱，這是彰顯美國對朝延伸威懾的承諾，以及對朝鮮發出強烈的警告訊號。



這是美國航母時隔5年再度進入釜山作戰基地。

第五航母訓練團團長多納利稱，此次訪問將展現兩國穩固的同盟關係，將藉此次機會進一步鞏固同盟關係；兩國將通過聯合演習，對威脅進行核試的朝鮮，釋放強硬的警告訊息。

韓聯社稱，美國航母此訪可被視為兩國協議的後續措施。兩國都認為今後將根據朝鮮的威脅和挑釁程度及時部署各種美國戰略資產。

美國副總統賀錦麗25日率團起程，出席在27日舉行的日本前首相安倍晉三國葬儀式，之後在29日訪韓，計劃與韓國總統尹錫悅會面。

韓國務總理韓悳洙27日會在日本與賀錦麗會談。

共同網23日稱，美日韓22日在美國紐約舉行外長會，對於朝鮮最高人民會議以法令形式表明為維持體制可先使用核武深表擔憂，稱「會導致事態升級和不穩定化」。三國在會上確認倘朝鮮進行第7次核試，「國際社會將強力且堅決應對」。在談及中國時，三國外長一致同意在抑制以及應對經濟性威壓上合作行動，反對憑藉力量和威壓改變領土現狀。

他們在會後將上述內容列入聯合聲明。

美國務卿布林肯再次確認美國對防衛韓國和日本的堅定責任。他稱，為提高日美、美韓同盟威懾力，三國同意推進安全合作。