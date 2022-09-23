尹錫悅懼外欺內？被揭爆粗罵美國議員後　補鑊稱目標「另有其人」

韓國總統尹錫悅美東時間9月21日下午出席由美國總統拜登主辦的全球基金第七次充資大會時被媒體拍到，尹錫悅會後竟稱美國議員是「混蛋」（韓文為새끼，發音Sae-Ggi，意思是狗崽子或狗雜種）。韓媒發片後引起熱烈討論，官方公開「解畫」。



總統辦公室宣傳秘書官22日晚上澄清說，尹錫悅口中的「混蛋」其實是指韓國國會議員，也沒有提及拜登。不過此舉似乎無助平息風波。

秘書官補充稱，尹錫悅當時在美國的會議中承諾提供1億美元，但擔心掌握預算審議權的韓國國會的反對派勢力，如在野黨拒絕讓它通過，政府立場將站不住腳。

無論真相如何，事件都令美韓政府尷尬，而白宮似乎不想牽涉其中。

韓聯社引述美國白宮國家安全委員會（NSC）發表聲明稱，不會對咪高峰意外錄下的「熱咪高峰」（hot mic）發言置評，強調兩國關係穩固成長，中美首腦也藉聯合國大會進行有益、有建設性的會面。

韓國尹錫悅被拍得向外相朴振稱，「如果（美國）國會這些狗崽子不批准，那麼拜登將感到尷尬。」 （韓國文化廣播公司影片截圖）

在野黨為之憤怒

當時韓媒拍得尹錫悅在與拜登等人合照後下台後向幕僚說：「如那群混蛋在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」

韓國總統辦公室稱尹錫悅當時指的是韓國國會，後面也沒提及拜登，而是與之發音相似的「搗亂」，整句話應是「國會那些混蛋不通過，在那邊搗亂的話就丟大丟臉」。

總統辦公室進一步的「解畫」，在韓國政界引起不滿，最大在野黨共同民主黨黨鞭朴洪根反問：「所以現在是說代表國民的169名民主黨國會議員是混蛋嗎？」

朴洪根也說，無論是貶損韓國國會議員，還是企圖在這次外交災難中以謊言自圓其說，尹總統都該向民眾公開道歉。

由拜登主持的全球基金第七次充資大會（Global Fund Seventh Replenishment Conference），邀請本不在出席名單的尹錫悅參加。不過美韓首腦會面時間僅有拍攝大合照時、雙方握手交談的短短48秒。

韓聯社稱尹錫悅自19日至21日前後共會面拜登3次，地點從倫敦到紐約，而目的就是希望傳達美國《通脹削減法案》（IRA）對韓國電動汽車公司帶來的打擊與挑戰。

圖為2022年9月21日，在美國紐約舉行全球基金第七屆充資會議期間，法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、美國總拜登及韓國總統尹錫悅合影留念，拜登與尹錫悅會面時間僅有圖中所示握手寒暄的48秒。（AP）

外界本對韓美首腦會晤有期待，但結果兩人只有48秒的會面。尹錫悅還被韓媒拍到他走出會場時，向韓外交部長朴振問道：「要是（美國）國會這群混蛋不批准的話，拜登會怎麼做？」

국회에서 이 새끼들이 승인 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하나? 韓媒拍得尹錫悅在鏡頭前這麼說

總統府辦公室雖發現總統這番言論已被攝入鏡頭，也要求隨同尹出訪的韓媒MBC不要播出，以免引發外交問題，惟電視台除了將髒話消音，仍是原片播出，引起國內批評聲浪。

韓國很多網民認為尹錫悅在國際社交場合說出粗言穢語，是有失一國總統風範。