王毅晤斯托爾滕貝格　稱願推動雙方關係健康穩定發展

中國國務委員兼外長王毅9月22日在美國紐約出席聯合國大會期間，會見北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）。



當地時間9月22日，國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見北約秘書長斯托爾滕貝格。

王毅表示，作為安理會常任理事國，中國對同北約開展對話交流持開放態度，願共同推動雙方關係健康穩定發展。雙方應本着坦誠態度和相互尊重精神，加強溝通、增進了解，防止誤解和虛假訊息。

斯托爾滕貝格表示，中國是重要的全球性力量，經濟不斷發展，影響日益提升。北約並不將中國視為對手，重視同中國保持和加強接觸，對發展對華關係持積極態度。北約將堅持既定的地理範疇，希望同中方探討軍控、氣變等各領域合作，以更好應對全球性挑戰。北約和成員國奉行一個中國政策，在台灣問題上的立場沒有改變。期待中方為結束歐洲戰事發揮重要作用。

王毅表示，希望北約以客觀、冷靜態度把握當前國際局勢，而不是簡單地以「政治正確」劃線。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國。中國沒有對外擴張的基因，我們從未侵略別國，不搞代理人戰爭，不謀求勢力範圍，不輸出意識形態，不干涉別國內政，不參與軍事集團。中國已經以法律形式確定走和平發展道路，希望北約樹立理性和正確的對華認知。中方願同北約就全球性問題開展必要合作，為和平穩定作出貢獻。

王毅還闡述了中方在烏克蘭問題上堅持勸和促談的一貫立場和發揮的建設性作用，表示應探討建立均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，確保歐洲長治久安。