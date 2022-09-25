聯合國大會｜王毅：台海和平只有兩岸統一才實現

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）9月23日出席紐約聯合國大會期間，與中國國務委員兼外長王毅會面，討論在氣候等領域上加強合作。王毅24日在會上發言時，重申北京有意統一台海兩岸的決心。



聯合國的聲明提到，古特雷斯感謝中國在聯合國的活動和貢獻，雙方亦討論烏克蘭局勢等和平及安全議題。他們重申以有抱負方式應對氣候問題的重要性，以及加倍努力確保2020年聯合國生物多樣性大會的會議成果可以成功。

古特雷斯同時表明，有意在和平安全、發展及人權的聯合國棟樑上，與中國加強合作。

而新華社的報道則指出，王毅表示北京方面讚賞古特雷斯在烏克蘭問題上的積極斡旋並取得成效，重申中國在有關問題的核心立場是勸和促談，就是站在和平一邊，亦繼續以自己方式發揮作用，又呼籲俄烏兩國不要將戰火擴大。

另外王毅稱個別國家出於一己私利，以多邊主義為名，行單邊主義之實，批評以維護規則旗號大搞小圈子。他強調中國堅定支持聯合國在國際事務中的核心地位，以及為應對和平安全挑戰發揮更大作用。

王毅24日在聯合國大會上發言時談及台海問題，稱只有完全統一才令台海和平，揚言北京會以最強大方式阻止外部干預台灣。