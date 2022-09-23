聯合國安理會討論俄烏局勢　古特雷斯：核戰爭完全不可接受

聯合國安理會9月22日舉行會議，討論俄烏局勢。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）重申這場戰爭可能對烏克蘭及整個世界帶來非常嚴重的損害，並認為所有擁核國都應再次承諾不會動用核武，以及達致完全棄核的目標。



英國廣播公司（BBC）、半島電視台（al-Jazeera）及美聯社報道，古特雷斯在安理會上發言時，指過去七個月的戰爭導致難以形容的苦難和破壞，而且戰火持續會影響烏克蘭甚至全球。

他提到，俄羅斯炮轟烏克蘭市區，造成不少包括兒童在內的平民喪生，形容戰爭對人權產生無法接受的打擊，並呼籲調查當地發生的殘暴事件。

古特雷斯稱，任何關於可能爆發核衝突的辯論都是完全不可接受，同時對扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭受攻擊感到非常憂慮，敦促停止攻擊任何核設施。

另外古特雷斯亦對俄羅斯在多個佔領地區舉行所謂公投表達嚴重關注，而且指一個國家以威脅或武力方式吞併他國領土是違反聯合國憲章。

與會的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，安理會每個成員國都應發出明確訊息，俄羅斯需要即時停止其魯莽的核威脅。他批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布動員後備兵力，以及在烏克蘭多個地區舉行公投的做法是令情況火上加油，重申世界不應讓普京僥倖逃避責任。

中國外長王毅發言時認為，北京方面支持在客觀、根據事實和不應政治化的原則下，調查烏克蘭境內發生違反國際人道法的情況。他亦呼籲增加對烏克蘭的人道援助，而且亦要防止核設施發生意外的風險。

至於俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）再次將出兵烏克蘭的責任歸咎於烏克蘭，稱基輔方面打擊東部頓巴斯（Donbas）地區俄語系民眾的權利。而他在發言結束後，隨即離場。