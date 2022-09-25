颱風塔拉斯吹襲日本2死3傷　12萬戶斷電

受颱風塔拉斯（Typhoon Talas）影響，日本靜岡縣從23日晚到24日連降創紀錄大雨，並引發山泥傾瀉等災害，共造成2人死亡，3人受傷，1人下落不明。此外惡劣天氣下24日有12萬戶斷電，亦有供水中斷的情況。



據日本氣象廳公佈，靜岡縣內6個地區創下觀測史上24小時降水量最高紀錄。其中，靜岡市駿河區截至當地時間24日上午6時的24小時降水量高達416.5毫米。目前塔拉斯已轉變為溫帶低氣壓。

靜岡縣警方說，該縣挂川市山體滑坡導致房屋倒塌，1人被困死亡；濱松市3棟房屋因山泥傾瀉，導致3人受傷。此外，袋井市1男子在駕車回家途中遇上洪水，導致他的汽車無法開動。他在棄車步行回家時出事死亡。川根本町有一名男子仍然失蹤。他所駕駛的汽車跌落路上一個洞中，事件中另有3人輕傷。

據中部電力公司公布，位於靜岡市葵區兩座架線塔因山體滑坡而倒塌，引致超過2000戶用戶停電。

截至週日下午，靜岡縣和鄰近的岐阜地區仍有2,910戶家庭斷電。

另據日本媒體報道，靜岡縣共計873戶居民房屋浸水，靜岡市大約5.5萬住戶斷水，部分地區手機通訊不暢。東海道新幹線東京至新大阪區間一度停運。