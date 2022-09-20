南瑪都襲日本2死122傷　登陸九州後向本州移動　現減弱為溫帶氣旋

強颱風南瑪都（Typhoon Nanmadol）9月18日晚上7時在日本九州鹿兒島縣鹿兒島市附近登陸，迄今2人死亡，至少122人受傷，尚有1人下落不明。



根據日本放送協會，截至20日上午11時30分，全國至少122人受傷，包括鹿兒島縣屋久島町消防署一名消防員。消防署的門因強風突然關閉，夾傷這名消防員的右手。

日本放送協會20日引述氣象廳稱，南瑪都18日晚在鹿兒島縣登陸後，20日早上穿過西日本至東北地區，同日上午9時在日本三陸近海減弱為溫帶氣旋。

氣象廳19日指，南瑪都18日晚在鹿兒島市附近登陸，19日下午12時在山口縣萩市附近以每小時15公里的速度向東北方向移動，預計20日左右會在本州附近向東北方向移動。

宮崎縣2人死亡

宮古市一名消防員巡邏期間、19日上午8時左右在一部遭水淹沒的汽車內發現一名60多歲男子的遺體。

三俁町19日發生山泥傾瀉，一名40多歲男子被困。他其後獲救，送往醫院途中昏迷並證實死亡。

九州有起重機吊臂折彎玻璃幕牆破裂

朝日新聞指，鹿兒島市一個施工現場的起重機吊臂遭吹至彎曲下垂，也有彈珠機店的落地玻璃幕牆破裂，玻璃碎片四處飛散。

報道也指，南瑪都造成大面積停電，九州7個縣一度有超過35萬戶家庭停電。

根據九州電力，截至19日上午8時，福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎和鹿兒島等縣約301,060戶家庭停電。

中國駐名古屋總領館發公告提醒區內中國公民要密切關注天氣變化及安全預警，提前做好防災準備，如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐名古屋總領館聯繫尋求協助。

氣象廳首次對當地發出颱風特別警報稱南瑪都「大而非常強」，警告可能會引發大災難。它令日本出現至少每小時180公里風速，一些地區今天至今晚降雨量可能達到500毫米。

在到20日前後，南瑪都或朝東北方向移動，來到本州附近，在大範圍地區造成影響。

當局向宮崎縣發布相當於最高警戒級別5的「大雨特別警報」。呼籲民眾加強警剔地質災害、河流水位上漲和氾濫。

至少400萬人被下令疏散。當局又向西之表市逾1.4萬人發出最高的第五級緊急疏散警報。宮埼、鹿兒島及天草等海邊城市逾95萬戶都被下令疏散。

在受災最嚴重的鹿兒島縣，18日有9,000多名居民在庇護中心避難。鄰近的宮崎縣有 4,700人被疏散。

圖為2022年9月17日，美國太空總署發布的衛星圖像顯示，颱風南瑪都正在逼近日本西南部。（AP）

九州電力18日還報告稱，全島逾10萬戶停電。

當局預計會有大範圍的洪水和山泥傾瀉，新載幹線列車及渡輪的班次已取消。日本放送協會（NHK）稱，日本航空（Japan Airlines）和全日空（All Nippon Airways）已取消至少335個原訂18日從日本機場起飛或到埗的航班。

颱風的影響已蔓延關東地區。日本氣象廳18日下午1點左右發布東京23個區的大雨和洪水警報。傍晚時分，居民們被促提防低窪地區的洪水和河流水位上漲的。據NHK報道，下午1時30分，文京區神田川觀測站超過「洪水危險水位」。據說目黑區的目黑川和世田谷區的谷澤川一度超過「洪水危險水位」。

東京地鐵宣布，東西線飯田橋站和九段下站之間的軌道在下午1時被淹，部分線路暫停。

首相岸田文雄18日在內容有關颱風的內閣會議上，向民眾呼籲「留意最新的氣象訊息和疏散訊息，盡快儘早地採取保護生命的行動」。

2022年9月18日，一名騎單車的男子在日本南部宮崎市冒雨前進。（AP）

受南瑪都北上影響，韓國行政安全部18日正午將中央災難安全對策本部的應急響應級別從第一級提升至第二級，並將颱風和暴雨應急預警等級從第二級「注意」提升至第三級「警惕」。

韓國在面臨各種危機情況時發布的「危機預警」（應急預警）分為關注、注意、警惕、嚴重四個等級。颱風強度由小到大劃分中、強、極強和超強四個等級。

韓國中央災難安全對策本部19日指，預計南瑪都上午10時（香港時間上午9時）左右最接近韓國釜山。