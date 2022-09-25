韓國：朝鮮疑發射朝版「伊斯坎德爾」導彈

美韓將進行海上聯合軍事演習之際，朝鮮9月25日發射1枚短程彈道導彈，落入日本專屬經濟區（EEZ）之外。韓國軍方分析它可能是朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈（Iskander missile）。



韓聯社25日引述韓國聯合參謀本部（韓聯參）消息稱，朝鮮當日上午6時53分左右在平安北道泰川一帶向東部海域發射一枚短程彈道導彈，其飛行距離約600公里，飛行高度約60公里，速度約5馬赫。

據推測，朝軍從移動式導彈發射車（TEL）上發射。導彈在飛行末段機動躲避，出現下降段上拉（Pull-Up）的變動軌跡。軍方正據此分析朝鮮所射的是否為朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈。

圖為2022年9月25日，韓國民眾在首爾火車站的大熒幕觀看有關朝鮮試射導彈的電視新聞報道。朝鮮25日發射1枚短程彈道導彈。韓國軍方分析它可能是朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈（Iskander missile）。（AP）

日本防衛大臣濱田靖一同日也提及發現導彈的飛行路徑出現「伊斯坎德爾」導彈下降段上拉的特點。

韓聯社引述有意見認為，朝鮮此舉或為針對美韓將舉行的海上聯合軍演，且可能發射潛射彈道導彈（SLBM）再行挑釁。

新華社6月26日稱「伊斯坎德爾」導彈是俄軍現役最先進的戰役戰術導彈，主要用於摧毀敵方導彈系統、遠程火炮系統、機場、指揮所等地面目標，每台發射車可攜帶兩枚導彈，可在1分鐘內完成對兩個目標的攻擊，具有高度靈活性、隱蔽性和適應性，是俄軍重要的現代化裝備。