韓國：朝鮮疑發射朝版「伊斯坎德爾」導彈
撰文：許懿安
出版：更新：
美韓將進行海上聯合軍事演習之際，朝鮮9月25日發射1枚短程彈道導彈，落入日本專屬經濟區（EEZ）之外。韓國軍方分析它可能是朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈（Iskander missile）。
韓聯社25日引述韓國聯合參謀本部（韓聯參）消息稱，朝鮮當日上午6時53分左右在平安北道泰川一帶向東部海域發射一枚短程彈道導彈，其飛行距離約600公里，飛行高度約60公里，速度約5馬赫。
據推測，朝軍從移動式導彈發射車（TEL）上發射。導彈在飛行末段機動躲避，出現下降段上拉（Pull-Up）的變動軌跡。軍方正據此分析朝鮮所射的是否為朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈。
日本防衛大臣濱田靖一同日也提及發現導彈的飛行路徑出現「伊斯坎德爾」導彈下降段上拉的特點。
韓聯社引述有意見認為，朝鮮此舉或為針對美韓將舉行的海上聯合軍演，且可能發射潛射彈道導彈（SLBM）再行挑釁。
新華社6月26日稱「伊斯坎德爾」導彈是俄軍現役最先進的戰役戰術導彈，主要用於摧毀敵方導彈系統、遠程火炮系統、機場、指揮所等地面目標，每台發射車可攜帶兩枚導彈，可在1分鐘內完成對兩個目標的攻擊，具有高度靈活性、隱蔽性和適應性，是俄軍重要的現代化裝備。