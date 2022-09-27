北溪天然氣管道泄漏　波羅的海現直徑1km氣泡　瑞典：水底有爆炸

北溪（Nord Stream）天然氣管道出現泄漏問題，原因未明。據丹麥軍方9月27日發放的影像顯示，波羅的海（Baltic Sea）海面出現大量白氣泡。瑞典地震中心同日表示，錄得水底發生強烈爆炸。



北溪1號和北溪2號是兩條由俄羅斯經過波羅的海海底通往德國的平行天然氣管道。據俄羅斯衛星通訊社指，管道自8月底起已暫停運作，不過管道內仍然充滿氣體。

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

英媒指，從丹麥發放的影片顯示，這些氣泡出現在北溪1號和2號管道上方，衝到波羅的海海面，丹麥方面稱氣體泄漏造成直徑超過1公里的海面擾動（surface disturbance）。

北溪天然氣管道營運商27日表示，管道系統一天內有三條管線受損，形容情況是前所未有（unprecedented）。其中瑞典海事局發出警示指，北溪1號（Nord Stream 1）出現兩處泄漏，在此之前，丹麥發現北溪2號出現一處泄漏。

據營運商Nord Stream AG指，北溪管道的管線出現壓力下降情況，原因正在調查中。

圖中貨櫃印有地圖，顯示「北溪1號」管線穿過波羅的海通往德國，圖片攝於2022年7月（AP）

丹麥憂危及海上交通

丹麥26日警告說，觀察到從俄羅斯延至歐洲的天然氣管道北溪2號（Nord Stream 2）已開始在波羅的海外泄，危及海上交通。

丹麥與俄羅斯27日回應事件時，均指不排除是因蓄意破壞所致，克里姆林宮表明會緊急調查。