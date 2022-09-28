北溪天然氣管道泄漏疑曾大爆炸　德國丹麥波蘭直指是人為破壞

由俄羅斯輸送天然氣到德的天然氣管道「北溪1號」（Nord Stream 1）和「北溪2號」（Nord Stream 2）有最少3處受損，泄漏大量天然氣到波羅的海，瑞典地震中心同錄得附近海面有強烈爆炸，不少歐洲官員懷疑，輸氣系統受人為破壞。丹麥首相弗雷澤里克森（Metter Frederiksen）27日更直指，事件是「故意的行動」。



弗雷澤里克森早前表示，不排除事件是人為破壞所致，其後口吻變得更肯定，稱丹麥政府視波羅的海一個丹麥島嶼對開的氣體洩漏事件是「故意的行動」。被問及這是否針對丹麥的襲擊，弗雷澤里克森否定，指事件在公海發生。

另外，德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）向商界領袖表示，泄漏是針對基建的攻擊造成，柏林政府清知道這不是由自然原因或物料老化引致。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則形容事件是人為破壞。

俄羅斯因烏克蘭戰事與歐洲多國交惡後，早在8月已停止使用上述管道輸氣，但據悉管道仍充滿氣體。

至26日，丹麥警告觀察到北溪2號有氣體開始在波羅的海外泄漏，危及海上交通。北溪天然氣管道營運商27日表示，管道系統一天內有三條管線受損，形容情況是前所未有。

丹麥其後發放影片，指有氣泡出現在北溪1號和2號管道上方，衝到波羅的海海面，造成直徑超過1公里的海面擾動。瑞典更表示曾錄得強烈爆炸。