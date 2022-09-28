美國中期選舉｜Meta發現中國首次針對美用戶發動宣傳戰　稱已阻止

美國中期選舉11月舉行，宇宙平台公司（Meta）9月27日表示，它已阻止目前已知首個由中國境內發動、針對美國用戶發布政治內容的網絡輿論影響戰。



Meta在27日發布的報告中稱，相關假帳號遍布旗下社交平台Facebook和Instagram，競爭對手Twitter上也有。

報告指，這次輿論影響戰規糢小，並未吸引太多追隨者，但相關發現仍具有重要意義，因為這暗示，相較先前已知的宣傳手法，中國輿論戰已轉向更直接干預美國國內政治。

Meta全球威脅情報主管尼莫（Ben Nimmo）告訴記者，他們先前下架的中國業務，主要是向世界、南亞傳達「美國壞、中國好」的訊息，而非針對美國用戶。

報告還說，在同一網絡，有人開設假帳號冒充捷克人，批評捷克政府對華政策。

除中國外，Meta還關掉一個由俄羅斯發起、主要針對德國、法國、意大利、烏克蘭和英國的大型網絡。

報告指，由5月起，這個由60多個網站組成的龐大網絡冒充包括英國《衛報》（Guardian）和德國《圖片報》（Bild）在內歐洲新聞機構的網站，發布批評烏克蘭和烏克蘭難民、支持俄羅斯，以及認為西方對俄制裁會適得其反的原創文章。

Meta稱，有幾次，這些文章還被俄羅斯駐歐洲和亞洲大使館的Facebook專頁分享。