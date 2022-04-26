Instagram出現這2種徵兆要留意　資訊保安公司：你IG帳號或被盜用

Instagram是不少人愛用的社交軟件之一，甚至是不少網紅、網美的誕生之地，然而，卻有資訊保安公司向10億用戶警示，你的帳戶很有可能已經被入侵了，你卻全然不知道，並提出2大徵兆，若出現就應該注意自己社交帳號的資訊安全。



據英媒《太陽報》報道，芬蘭的資安公司「F-Secure」發出警告，指出入侵帳號的方式，很有可能讓你完全感覺不到，你不會收到要求付款的訊息或者是詭異的郵件，但你的帳號仍然遭到駭入，且在不知不覺中就已經發生，他們也提出其中有2個徵兆是應該要注意的。

其中一個就是駭入者可能會竄改用戶的電話號碼或者Email，此舉是為了避免用戶接收到一些重要的系統通知，藉此便於入侵者變更相關設定，因此用戶可以透過檢查自己的設定是否遭到更改來辨識。

另外一種則是出現了「異常活動」，像是突然訂閱或追蹤先前沒有追蹤的帳號，或者是看到了奇怪的活動通知，若是出現了這些情形，最好更改帳號密碼，不論是增加大小寫、英文及數字交錯的比例，或者是利用特殊符號，都可以增加避免掉被駭入的風險。

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