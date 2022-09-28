賀錦麗向駐日美軍發表演說　稱美方繼續支持台灣自我防衛

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）正在訪問日本，她9月27日在當地出席日本前首相安倍晉三國葬之前，與韓國總理韓德洙短暫會晤，28日又在東京與多名半導體企業高層會面。



賀錦麗28日會見一批涉足半導體行業的日本企業高層，就增加對美國半導體製造業的投資、加強半導體供應鏈，以及加強半導體研發合作進行討論。

他們在會上，還討論到繼續合作以確保更具彈性的供應鏈，並以最大限度減少供應鏈漏洞。賀錦麗強調，美日經濟夥伴關係的重要性。

圖為2022年9月28日，美國副總統賀錦麗會見一批涉足半導體行業的日本企業高層。（AP）

賀錦麗之後將在東京郊外的橫須賀美軍基地，向駐日美軍發表演說，她在預備好的說辭中指出，中國利用其軍事和經濟實力脅迫和恐嚇鄰國，「我們目睹在東海和南海令人不安的行為，以及最近在台灣海峽發生的挑釁行為。」

她又表示，美方會繼續反對任何單方面改變現狀，並將繼續支持台灣自我防衛，及加強美台的非官方關係。

此前，賀錦麗27日會晤韓德洙時表示，美韓聯盟是印太地區安全與繁榮的關鍵，還需要做更多事工作來加強美韓關係。她說，期待稍後轉訪韓國後，與對方討論在創新和科技方面投資的相關事宜。

對於賀錦麗29日訪問韓國期間，將訪問韓朝邊境的非軍事區（DMZ），韓德洙稱此舉極具象徵意義，顯示美方對朝鮮半島安全與和平的堅定承諾。他指韓美應共同努力，對朝鮮可能的挑釁行為做出真正有效的威懾。