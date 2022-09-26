安倍國葬明舉行　岸田文雄展開「弔唁外交」會見賀錦麗

日本首相岸田文雄26日正式與赴日出席前首相安倍晉三國葬的世界各國領袖級人物，展開「弔唁外交」，一連三日進行「馬拉松式」會談。



岸田文雄先是在26日下午，於東京都港區迎賓館會見國際能源署（IEA）總幹事比羅爾。 就27日的國葬正式展開前，與各國領導人展開「弔唁外交」。

他亦與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）討論台灣局勢和俄國入侵烏克蘭問題，還與越南國家主席阮春福會面。

「弔唁外交」將持續到28日，岸田文雄會見的外國政要人數，預計將超過30人。日本外務省宣布，截至21日前，有116個國家或地區和國際組織表示派遣人士弔唁，101個將派駐日本大使和國際組織駐日代表參與。總人數估計多達700人，而現任領袖級人物則有約35人。

安倍國葬：2022年9 月26日，在日本東京赤坂宮國賓館舉行的日越雙邊會議之前，越南總統阮春福（左）與日本首相岸田文雄握手。（AP）

出席的首腦級人物包括印度總理莫迪（Narendra Modi）、新加坡總理李顯龍及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。原本應邀出席的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因留守國內指揮颶風災情，也臨時取消行程，以致G7現任首腦「全部缺席」。

安倍國葬在日本國內面臨強烈反對聲音，除了被指耗費龐大公帑，安倍遇刺案所牽涉的「統一教醜聞」亦令執政自民黨民望下跌，不少日本網眾認為安倍乃至眾多自民黨議員的確與「邪教」統一教有關連，不值得國葬榮譽。