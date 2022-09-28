歐盟委員會提出新一輪對俄制裁方案　馮德萊恩：要俄羅斯付出代價

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月28日提出制裁俄羅斯的新方案，她稱要克里姆林宮為進一步升級俄烏局勢付出代價。



Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

https://t.co/MrirRm1m4l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022

英媒指，這個第8輪制裁方案包括進一步對俄羅斯產品推行進口禁令，歐盟方面預計會使莫斯科額外損失70億歐元的收入，方案又主張向用於軍事的關鍵技術祭出更多出口禁令，這些技術涉及航空項目、電子零件和特定化學物質等。

烏克蘭境內4個由俄羅斯控制的地區9月23日至27日舉行入俄公投，俄羅斯選舉委員會9月27日宣布結果，表示4區全數支持拼入俄羅斯。烏克蘭與西方多國表明不承認公投，歐盟表明擬推行新制裁，中國則指制裁施壓只會讓問題解決走向死胡同。