烏4區公投入俄　歐盟擬制裁　中方：制裁施壓只會走向死胡同

烏克蘭4個地區舉行公投，俄羅斯選舉委員會9月27日宣布結果，表示4區全數支持拼入俄羅斯。烏克蘭與西方多國表明不承認公投，歐洲擬因此實施制裁，中方認為制裁施壓只會讓問題解決走向死胡同。



俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，「公投結束。結果很明確。歡迎回家，回歸俄羅斯！」英國國防部估計俄羅斯總統普京會在9月30日演說時宣布把烏克蘭4地併入俄羅斯。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指出，所謂的公投是一場「鬧劇」，永遠不會被視為合法公投。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱，決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的發言人史丹諾（Peter Stano）說，「所有涉及非法、不合法公投的人士，都將面臨後果。」歐盟外交政策部門高級官員德維涅（Luc Devigne）告訴歐洲議會議員，將把那些明顯涉及公投程序的個人，納入制裁方案中。

聯合國安理會負責政治和維和事務的副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）則指，烏克蘭4地舉行的所謂加入俄羅斯公投，是在烏克蘭憲法和法律框架之外進行，不能被稱為真正的民意表達。試圖以武力方式獲取另一國領土，同時聲稱代表人民意願的單方面行為，根據國際法不能被認為合法。

中國常駐聯合國代表張軍稱，和平需要各方共同爭取和維護，集團對抗、政治孤立、制裁施壓只會讓問題解決走向死胡同。當務之急是要推動當事方盡快打開政治解決的大門，把各自合理關切都納入談判，把所有可行選項都擺上桌面。

他又指，中方看待和處理烏克蘭問題的立場和主張是一貫的、明確的，就是各國主權、領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支援。中方始終站在和平一邊，一直致力於勸和促談，將繼續發揮建設性作用。

俄羅斯選舉官員在投票結束數小時後公布點票結果，指扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區93%人支持入俄，南赫松（Kherson）地區87%人支持入俄，盧甘斯克（Luhansk）98%人支持入俄，頓涅茨克（Donetsk）99%人支持入俄。