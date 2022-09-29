朝鮮被指發射兩枚短程彈道導彈　美日韓譴責

據韓國軍方指，朝鮮9月28日向東部海域發射了兩枚短程彈道導彈。美國、日本、韓國同日發聲譴責朝鮮。



韓聯社報道，韓國國家安保室室長金聖翰28日緊急召開國安常委會會議，與會者強烈譴責朝方違反聯合國安理會決議。

韓國外交部韓半島和平交涉本部長金健28日分別同美國國務院對朝政策特別代表金聖（Sung Kim）和日本外務省亞大局局長船越健裕通電話，譴責朝鮮時隔三天再次發起導彈挑釁。

日本放送協會（NHK）報道，日本防衛副大臣井野俊郎表示不會容忍朝鮮接連試射導彈，予以強烈譴責。美國國務院發言人同日也譴責朝鮮，但也指仍致力與朝鮮外交接觸，呼籲平壤參與對話。

據韓方稱，朝鮮所射的導彈飛行約360公里，軍方強調在加強對朝鮮監視和戒備的同時，會與美國保持緊密合作。在3天前的9月25日，朝鮮也被指發射了一枚短程彈道導彈。韓國軍方分析它可能是朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈（Iskander missile）。

朝鮮最新發射導彈的時機，正值美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪日本與韓國之際，賀錦麗29日會訪問韓朝邊境的非軍事區（DMZ）。