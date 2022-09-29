德國國會友台小組10月2日訪台　將晤蔡英文

德國國會友台小組主席維爾施（Klaus-Peter Willsch）預定於10月2日至6日率跨黨派的5位友台小組副主席訪問台灣。訪團成員將與台總統蔡英文、副總統賴清德會面。



7名訪團成員分別代表德國基民盟/基社盟聯盟（CDU/CSU）、德國社會民主黨（SPD）、綠黨（The Greens）、自由民主黨（Free Democratic Party）、另類選擇黨（Alternative for Germany）、以及左翼黨（The Left）訪台。

訪團成員將接受台立法院長游錫堃及外長吳釗燮款宴，並將與「台灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流。他們也會訪問台南科學園區並與廠商交流，持續加深台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

台外交部9月29日發聲明指，是次德國國會友台小組訪團是繼2019年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，睽違3年的首個德國訪團。

台灣稱， 美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國以此為藉口、升高對台軍事威脅，其後法國國會訪團訪台，而這次德國國會友台小組訪台，是又一歐洲重要國家以實際行動展現對台灣的堅定支持。