歐洲議會9月15日通過台海局勢決議,呼籲透過加強「矽盾」(Silicon Shield) 來提升台灣的安全。



歐洲議會以424票支持、14票反對、46票棄權,通過台海局勢決議(Resolution on the situation in the Strait of Taiwan)。

決議指,台灣對全球關鍵高科技產業供應鏈至關重要,尤其是半導體。歐洲議會呼籲歐盟委員會和歐盟對外行動署(EEAS)迅速展開工作,與台灣建立具彈性的供應鏈協議,以透過加強台灣的「矽盾」來維護台灣的安全。

「矽盾」是指台灣的半導體產業鏈,它或可成為面對北京攻擊的安全屏障。

決議呼籲仍未在台灣設立貿易辦事處的其他成員國效仿立陶宛的做法,以及加強與台灣的關係。

歐洲議會15日亦發聲明指,他們要求北京不要採取可能會破壞台海穩定、以及破壞地區安全的措施。