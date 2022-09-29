俄羅斯明日納入烏克蘭4區　普京9月30日晚8時「簽字作實」

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月29日稱，普京會在當地時間30日下午3時（香港時間晚上8時）就「新領土加入俄羅斯聯邦的協議」簽署。這代表烏克蘭4個地區會正式被俄羅斯吞併，「被入俄」的土地面積，約為葡萄牙的大小。



此外俄羅斯莫斯科紅場30日將舉行音樂會慶祝。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會出席新領土入俄條約簽署儀式，並發表講話。協議是與已舉行公投，以及「向俄方提出相應要求的」赫爾松州（Kherson Oblast）、扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）、頓涅茨克州（Donetsk Oblast）、盧甘斯克州（Luhansk Oblast）進行簽署。

俄羅斯表示，這4個地區在23日至27日期間舉行入俄公投，大部份選民支持加入俄羅斯。赫爾松州有87.05%選民支持加入俄羅斯，扎波羅熱州有93.11%選民支持入俄、頓涅茨克有99.23%選民支持入俄、盧甘斯克有98.42%選民支持入俄。

俄衛網29日稱，赫爾松州行政副局長斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）在知名政論節目Soloviev Live上表示，4個地區的負責人會與普京會面。他指不知道會面在何處和什麼時候舉行，但很多事情會取決於這些會面。他也會在莫斯科與國家杜馬代表會面。

在俄羅斯「納入」烏克蘭4個地區之後，它已在2014年吞併克里米亞（Crimea）。該區參議員、聯邦委員會國際事務委員會成員采科夫（Sergei Tsekov）29日對俄羅斯衛星通訊社說，在赫爾松州和扎波羅熱州加入俄羅斯的2週內，可能會任命代表當地的參議員，地區議會的參議員或於較晚時被任命，當地也有可能舉行議員選舉。

采科夫稱，在頓涅茨克和盧甘斯克加入俄羅斯後的10至15天內，可能會任命代表當地的參議員。