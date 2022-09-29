俄烏局勢︱美國宣布加碼11億美元對烏克蘭軍事援助

美國國防部9月28日宣布，再向烏克蘭提供總值11億美元的軍事援助，令總額增至162億美元。基輔方面同日表示，有決心收復被俄羅斯以「公投」奪取的領土。



美國國防部的聲明提到，新一輪的軍事援助內容包括再提供18套「海馬斯」高機動生多管火箭系統（HIMARS）、150架裝甲車、150架軍用車輛，以及針對俄軍使用的伊朗製無人機防衛系統等。

五角大樓形容，今次的軍事支援代表華府在烏克蘭軍方重要能力的多年投資，以加強對方建立持久力量。

另外烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）同日接受美聯社訪問時表示，如果俄羅斯吞併烏克蘭南部及東部四個地區，對戰局不會有任何改變，重申會以軍事方式解放領土，並稱烏克蘭的行動不是取決於俄羅斯的想法，而是烏軍的實力。

波多利亞克強調收復被強行奪取領土，不但對烏克蘭非常重要，亦為歐洲帶來巨大意義，否則俄羅斯會以為可以隨意恐嚇全球和導致衝突升級等。他同時警告，假如俄羅斯使用核武，就可能令很多不穩的政權利用這個機會嘗試投機在核武上，形容這個潘多拉之盒將無法再次關上。