俄烏局勢｜古特雷斯：入俄「公投」沒有國際法律地位

俄羅斯準備在9月30日正式吞併烏克蘭東及南部四個地區，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）29日表示，莫斯科的行動違反聯合國憲章及國際法，形容有關做法在現代世界沒有立足之地。



古特雷斯表示，聯合國憲章列明，一個國家以威脅或武力吞併別國領土是違反聯合國憲章原則和國際法，而聯合國大會亦指出，任何以有關方式奪得的領土都不會被視為合法。

他認為俄羅斯身為安理會常任理事國之一，更應有責任尊重憲章精神，因此任何吞併烏克蘭境內的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的決定都沒有法律價值，而且應予以譴責。

古特雷斯強調，俄羅斯的行為並不符合國際法律框架，與國際社會的象徵及聯合國成立目的和原則背道而馳，形容是危險的升溫，所以不應獲世界接受。

他重申聯合國的明確立場是在相關聯合國決議案下，全力承諾保障烏克蘭根據國際承認的邊界內的主權、獨立、一致及領土完整，同時批評俄羅斯在武裝衝突地區，以及在俄軍佔領及烏克蘭法律和憲法框架外舉行的所謂「公投」並不代表民眾的真相意願。

他警告俄羅斯任何推動「入俄」的決定只會令和平的機會更渺茫，包括發展中國家在內的全球經濟帶來更長的顯著影響，以及損害聯合國在烏克蘭等地提供拯救生命援助的能力。

古特雷斯敦促俄羅斯是時候退一步，一同合作結束這場毀滅性而沒意義的戰爭，並維持聯合國憲章和國際法。