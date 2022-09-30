中國科學家：人類血栓中首次發現塑膠微粒和染料顆粒

外國科學家2022年首次在人體血液中發現塑膠微粒。它們對人體健康的影響尚未清楚，但已知它們可在人體內循環，並在器官中累積。塑膠微粒又稱微塑料，指的是小於5毫米的顆粒。



國際學術期刊《先進研究雜誌》（Journal of Advanced Research）9月15日刊發的一篇論文中提到，南京醫科大學夏彥愷教授團隊聯合中國科學院南京土壤研究所駱永明教授團隊首次在人體血栓樣本中發現一定數量和不同類型的塑膠微粒和染料顆粒。

夏彥愷29日接受記者採訪時表示：「我們認為，環境因子尤其是塑膠微粒、染料顆粒，可能與血栓的形成存在潛在關聯。」

最近數年，持續有研究發現人體中有塑膠微粒。2021年，南京大學研究團隊在《環境科學技術》發表相關研究，發現經常喝樽裝水、進食外賣食物以及因工作暴露在粉塵環境的參與者，其糞便中的塑膠微粒更多，而體內塑膠微粒含量的增加還可能會加劇腸道炎症。

微塑膠進入人體後，部份毒素能殘留體內，對健康構成隱憂。（綠色和平提供圖片）

荷蘭阿姆斯特丹自由大學的科學家2022年5月《環境國際》（ journal Environment International）發表研究報告，稱分析22名匿名捐血者的血液樣本，在當中17份樣本中發現塑料顆粒。它們當中一半有PET（Polyethylene Terephthalate，聚對苯二甲酸乙二醇酯）、三分之一含有聚苯乙烯（Polystyrene），此外有四分之一被發現含有聚乙烯（Polyethylene）。

PET是裝載飲料的塑膠瓶的常見成份；聚苯乙烯存在於用於包裝食品及其他產品的塑膠；聚乙烯是存在於膠袋的成份。