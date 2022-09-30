泰國外交部：習近平「口頭確認」出席APEC峰會

泰國外交部稱，中國國家主席習近平「口頭確認」（verbally confirms）將參加今年11月的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，但美國總統拜登或因家庭事務缺席該峰會。



泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）28日稱，中國外交部長王毅向泰國外交部長敦巴穆威奈（Don Pramudwinai）傳達了習近平口頭確認將參加APEC峰會的消息。

（編按：敦巴穆威奈稱正在就習近平出席進行協調，泰國在嘗試所有方法，為參加峰會的國家領袖帶來方便。）

美國總統拜登（Joe Biden）或將因出席他孫女娜奧米（Naomi Biden）的婚禮而缺席此次峰會。塔尼說，泰國仍在協調拜登出席的相關事項，「我們在盡全力說服所有APEC領導人參加。」

據泰國媒體報道，白宮此前曾告知泰國駐美大使館，美國副總統哈里斯將代表拜登出席APEC峰會。

泰國外交部還稱，已確認或口頭確認將參加APEC峰會的亞太經濟體包括菲律賓、新西蘭、新加坡、香港和台灣等。

今年的APEC峰會將於11月18日至19日在泰國曼谷舉行，屆時中共二十大將已經結束。

此前外界預計，習近平與拜登的首次面對面會晤將在11月15日至16日在印尼峇厘島舉行的二十國集團（G20）峰會，或是此次APEC峰會期間進行。

拜登已確認將出席G20峰會，並稱「如果他（習近平）出席，我肯定會與他會面」，但中國尚未確認習近平是否會出席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

