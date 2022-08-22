習近平首訪三大猜測 印尼G20峰會「神仙打架 」

中國國家主席習近平在2020年1月訪問緬甸之後，疫情兩年多來沒有任何出國訪問行程，無論是G20還是APEC，或是上合、金磚領導人峰會，習近平都以視頻講話形式參與。哪裡會是習近平外訪的第一站？備受關注和討論。

日前，據《衛報》報道，習近平將於8月中下旬訪問沙特阿拉伯，沙特阿拉伯正在準備盛大的歡迎儀式。但顯然，習近平北戴河度假結束後的行程往往釋放重大信號。將如此重要的行程定為訪問沙特，不符合慣例。而且在中共二十大召開前的敏感時刻，選擇沙特，基本不符合常理。事實上也證明，此消息不真。

近日，《華爾街日報》又援引知情人士表示，習近平計劃9月中旬前往中亞出席上合組織峰會。峰會期間他或與俄羅斯總統普京見面。消息人士還透露，美國眾議院院長佩洛西訪台後，北京臨時增加了習近平這次的中亞之行。習近平對於俄羅斯、上合組織的重視，無須諱言，但同樣是中共二十大召開時間就在10月後，今年涉及中央換屆，事關重大，在此之前，習近平在如此相近的時間進行外訪，以此判斷此消息也不真。

相較之下，印度尼西亞總統佐科·維多多（Joko Widodo）日前表示，習近平和俄羅斯總統普京都計劃出席11月在巴厘島舉行的二十國集團（G20）峰會。他在接受彭博社採訪時表示：「習近平會來，普京總統也告訴我他會來。」印尼是本次G20峰會的輪值主席國，這也是首次有消息確認兩位領導人都將出席這次峰會。不論是從「規格」，還是「時間」上，G20都是習近平外訪的首選。

G20外長會：圖為美國務卿布林肯（右）與中國外長王毅（左）在印尼峇裏島會面並握手。（AP）

印尼擔任今年G20領導人峰會的輪值主席國，G20將於11月15日至16日在巴釐島召開。佐科表示，中國和俄羅斯領導人都計劃出席。離峰會還有一段時間，印尼主動曝光訊息，應當有用意。這麼重大的場合，美國總統拜登也定當不會缺席。這意味着，俄烏衝突和台海危機的主要國領導人都將參會。也就是說，巴厘島峰會，將為各方領導人提供一次難得的會面機會。

此外，印尼方面還透露出來消息稱，普京出席也可能與烏克蘭總統澤連斯基面對面。據悉，印尼已經邀請澤倫斯基，但烏克蘭並非G20集團的成員。此前，澤連斯基曾一直強調要親自與普京談兩國關係和烏克蘭的未來問題。一直被普京拒絕。如果俄烏領導人能夠坐在一起，那就表明了結束俄烏衝突事宜還有得談，如果澤連拒絕，或普京無意，雙方也就只能是在戰場上見高低了，可能意味着冬季來臨之前衝突難以停止。

但，當然，關鍵還是要看拜登的態度。不管俄烏衝突還是台海危機，背後美方都扮演了最為舉足輕重的角色。煽動戰爭危機、挑撥對抗衝突「賺一筆」是美國慣用的伎倆，以此來實現自身利益的最大化。美國近年名為「保護地區安全」的外交政策，實則多是以威逼利誘手段，將別國拉到同一陣線，以期圍堵對手的「對抗性外交」，如果拜登不改變預定的戰略思維，還想着壓住中俄，或逼中俄妥協，一切會面都沒有意義。

2021年二十國集團（G20）召開視像會峰會，普京正在與習近平均有參加會議。（AP）

2022年，註定是一個多事之秋。俄烏衝突仍在激烈的進行之中，因佩洛西訪台，又引發了台海危機，這是中美俄三個世界大國的角力，對世界的影響巨大。中美、美俄之間發生意外衝突的可能性相較過往大增。年底前的G20峰會，是「相遇」的最佳機遇，也可能是各方亮底牌的關鍵時刻。

值得注意的是，雖然看上去美國「強勢」，可目前也正是美國二戰後遇到的最大戰略困難期。

首要，表現出來的是美國霸權在嚴重流失，或者說美國的霸權已經不那麼好使了。美歐關係的裂痕並沒有修復，在推進全球化和建立多極世界格局的戰略方面更是分歧矛盾。美國要獨霸，歐洲要獨立，歐洲的戰略總是與美國保持一定的距離。雖然看上去有各種「聯盟」，但也都「各懷心思」。國際政治上，還是那句「沒有永恆的朋友，只有永恆的利益」。而美國能給出的「利益」已經越來越有限。而對美國而言，沒有聯盟美國就難以有效的發揮霸權。

聯合國秘書長古特雷斯結束烏克蘭兩天視察後，8月20日轉抵土耳其訪問。（AP）

不僅西方聯盟出現了裂痕，非西方國家也與美國保持了距離。關鍵是非西方國家對美國霸權已經不那麼恐懼，或者說已經不再是逆來順受。中東的地緣政治正在走向新的戰略平衡，美國已經基本上失去了對中東的控制權。這點是顯而易見的。而東盟國家很明顯不願意在中美之間選邊站，在利益趨勢之下，不得不要應承美國，但並不會與之為伍。

加之，美國經濟還在衰退的邊緣，政治和社會撕裂嚴重，而即將進入中期選舉前，又將進入一個選舉時間，這就意味著兩黨可能的掣肘，甚至可能出現「垃圾時間」。事實上，拜登上任一年半多的時間已經過去了，但既定的戰略還無法推進。如今把國際關係搞太複雜太緊張，所以在應對國際公共危機難題的時候，美國就更無能為力。在台海問題上，又「控制」不住佩洛西，又要主動的跟習近平通電話，就很能說明問題。以上這一切，都決定了美國無法控制世界局勢走向，也不敢貿然全面對抗。

反觀中俄，全力以赴對抗美國的戰略打壓是必須的，雖然有困難，但中俄國內大體政治穩定。坦白說，也是如此，不管是對美還是對待世界變革，都會有一個可以「不動如山」的應對之策。

現在拜登面臨的局面是，向前一步就會引爆更大的衝突對抗，直接與中俄對抗的局面難以控制，離岸制衡戰略恐怕徹底失效。而向後退一步，儘管有損美國霸權，但卻可以息事寧人，可以避免引爆更大的世界性危機。目前中俄已經沒有退路，只能一往無前，就看拜登如何選擇了。此次G20上，就要看拜登會傳遞出怎樣的信號了。