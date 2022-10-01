俄烏局勢｜澤連斯基：要求加快申請入北約　美國再制裁俄羅斯

俄羅斯9月30日吞併烏克蘭四個地區之後，歐盟、北約及美國等都表明不會承認莫斯科的決定。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，正加快申請成為北約（NATO）的一份子，同時揚言，只要普京（Vladimir Putin）仍是俄羅斯總統，就不會與俄羅斯談判。



法國傳媒報道，澤連斯基在社交平台發表講話，稱烏克蘭只會與俄羅斯的新總統談判，並表示基輔方面採取決定性的一步，簽署加快加入北約的申請。他指出，烏克蘭實際上已經證明擁有與盟友匹配的水準，而且在戰場上及所有交流方面都有實際顯示，形容大家互相信任、協助和保護，認為這就是盟友的意義。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）亦表示，俄羅斯吞併頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）及赫爾松（Kherson）地區，對現況不會有任何改變，烏克蘭會繼續解放領土和民眾，恢復烏克蘭的領土完整。

歐盟及七國集團（G7）發表聲明，譴責俄羅斯非法侵佔烏克蘭四個地區，指莫斯科任意損害以基於規則的國際秩序，以及嚴重侵犯烏克蘭獨立、主權和領土完整的基本權利，以及聯合國憲章和國際法彰顯的核心價值。他們重申永遠不會承認這些吞併及虛假「公投」的結果，同時會進一步制裁俄羅斯人士和組織，為支持侵犯國際法付出經濟代價。

美國財政部之後宣布，制裁俄羅斯超過1000人和企業，當中包括俄羅斯央行高層及國家安全委員會成員的家屬，國會議員以及當地經濟、軍事基建及供應商領袖等；商務部則將57間俄羅斯公司列入禁止出口名單。