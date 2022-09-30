普京就烏東4地兼併入俄演說　西方患恐俄症　尋找機會瓦解俄羅斯

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭及蒲廷）9月30日抵達克里姆林宮，他將簽署文件，正式納入烏克蘭4個地區。他將出席儀式，並發表講話。他在演說開始時，要求在場人士為悼念頓巴斯死難者默哀一分鐘。



普京稱，西方正尋找新的機會瓦解俄羅斯，讓這些會互相為對方而戰的聯邦打散。

他稱西方一直都貪心，以及將俄羅斯成為它們的殖民地。他稱西方試圖通過繼續推行掠奪政策，盡一切努力留住新殖民體系。他稱俄羅斯將確保新領土的安全，而西方的恐俄症是種族主義的表現。

普京說：「他不想看到我們作為一個自由社會存在，他們想我們成為一群奴隸。」此時克宮內掌聲雷動。」

他說：「他們不需要俄羅斯，我們需要俄羅斯！」

普京在談及「新領土入俄」時稱，這四個地區的納入「是數百萬人的意願」，是他們在聯合國憲章中規定的「不可分割的權利」。

他稱「頓涅茨克人民共和國」、「盧甘斯克人民共和國」、扎波羅熱和赫爾松州與俄羅斯有着共同的命運。

普京稱：「赫爾松州和扎波羅熱州居民即將永遠成為我們的公民」，不過他說俄羅斯有意與烏克蘭展開對話，呼籲基輔停止軍事行動，返回談判桌。

他稱，「蘇聯已不復存在，我們回不到過去，但俄羅斯也不需要如此，我們沒有這個目標。」

普京原定在莫斯科時間下午3時（香港時間同日晚上8時）發表演說，結果大約遲了20分鐘。

圖為2022年9月29日，俄羅斯為慶祝將烏克蘭東部四地納入該國版圖，在紅場舉行慶祝音樂會。圖為音樂會舉行前，現場可見警察正在巡邏。這張照片拍攝的背景是聖巴素教堂（St. Basil's Cathedral）以及列寧墓（Lenin Mausoleum）。（AP）

普京將會見通過全民公投的頓涅茨克（Donetsk Oblast）、盧甘斯克（Luhansk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）的領導人，並簽署關於新領土加入俄羅斯聯邦的條約。

普京結束講話之後，將舉行新聯邦主體入俄條約簽署儀式。四個地區的領導人出席。

已在23至27日舉行公投的烏克蘭4個地區，包括赫爾松州、扎波羅熱州、頓涅茨克州、盧甘斯克州會被俄羅斯吞併。

同日較早時，普京已簽政令，承認赫爾松州和扎波羅熱州獨立。

克宮：襲擊4區被視同侵俄

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日較早時稱，俄白聯盟條約也將適用於這些地區。當四地成為俄羅斯的聯邦主體後，莫斯科會把烏克蘭對這些領土可能發起的襲擊視為對俄侵略。

他也說，在烏克蘭基輔政府不願談判的情況下，俄羅斯將把重心放在繼續開展特別軍事行動上。

他同日較早時稱被記者問到，「新領土」是否會完全成為俄羅斯的一部份還是俄武裝力量只控制部分領土。佩斯科夫回答稱：「按照2014年的邊界，『頓涅茨克人民共和國』和『盧甘斯克人民共和國』已被俄羅斯聯邦承認。」

當他被問及還未被解放的頓涅茨克地區怎麼辦，他回答說：「它解放在望，因為按照2014年的邊界被我們承認的國家正在加入俄羅斯。」他承諾稱，今日也會讓涉及赫爾松州和扎波羅熱州「領土」的訊息更明確。