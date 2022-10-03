布基納法索政變　軍方接受總統有條件辭職

西非國家布基納法索（Burkina Faso）局勢持續緊張，被軍方推翻的總統達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）10月2日提出辭職，避免國內出現更多嚴重衝突。



軍方領導人特拉奧雷（Ibrahim Traore）稱，已接受達米巴有條件辭去總統職務，並呼籲民眾保持冷靜和克制。

特拉奧雷同意達米巴提出的7個條件，包括保證達米巴和支持他的士兵的安全，以及兌現在2024年7月之前，恢復西非地區集團憲法統治的承諾。英媒引述達米巴一名親密的家庭成員指，達米巴10月2日已離開布基納法索。

支持特拉奧雷的軍方發表聲明稱，特拉奧雷會擔任總統，直至任命過渡總統為止，又呼籲民眾停止任何暴力和破壞行為，尤其是針對法國大使館或法國軍事基地的行為。

位於西非的布基納法索9月30日有一批士兵佔領國營電視台，宣布推翻軍政府領袖達米巴，並稱由上尉特拉奧雷（Ibrahim Traore）執掌政權。特拉奧雷稱，因伊斯蘭武裝分子襲擊惡化，達米巴無力解決，因此決定將對方趕下台，同時無限期關閉邊境，暫停所有政治及民間活動。

特拉奧雷的支持者認為，達米巴目前藏身法國駐布國某個基地，伺機策動反攻。

達米巴10月1日否認藏匿在法國駐布國基地。法國否認支援達米巴策動政變，並否認對達米巴提供保護。

示威者聚集在法國駐布國大使館門外，放火焚燒雜物以及向使館投擲石，館方安全部隊隨後發射催淚彈，將示威者驅散。