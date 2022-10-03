Facebook將大規模裁員　挑戰元宇宙未成用戶持續減少

美國《華爾街日報》報道，Meta（Facebook）將進行大規模的裁員，重組團隊以削減成本。但背後可能正反映着一個更重要的問題，Meta正面臨用戶數不斷流失，缺乏增長動力。



報道引述Meta內部員工透露，公司部門將會裁減「數量可觀」的職位，如員工發現自己的職位被消失，可在30天內申請公司內部職缺，否則會被正式革職。

Meta的目標是要削減10%的營運成本，較7月時Meta宣告要削減2至4%成本要高，可見公司正面臨的嚴峻挑戰。

圖為5月4日，美國加州Meta為推廣元宇宙新開的實體店。（Getty）

Facebook母公司在2021年更名成為Meta，希望進軍Metaverse元宇宙的領域，但遲遲未能作出突破。Facebook亦因對年輕用缺乏吸引力而導致用戶數持續減少，據2021年的一項調查顯示，Facebook整體營收與每月活躍用戶數（MAU）不似預期，MAU雖年增6%達29.1億人，但已較預期減少2000萬人。18歲以下用戶註冊量較上一年衰退26%，Facebook用戶漸趨老齡化。

為搶佔年輕用戶市場，Meta旗下子品牌IG推出Reels應對Tiktok挑戰。然而Meta在短視頻市場並未對Tiktok造成威脅。根據8月份Meta內部公布的一份調查顯示，IG用戶每天觀看Reels短片的總時長不及Tiktok十分之一。

受此影響，Meta股價自今年初以來已下跌逾60%，連帶創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）跌出Forbes最新公布2022年美國富豪排行榜前十名，屈居第11位，較去年一口氣下降了8名。