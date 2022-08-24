Facebook出事？大量用戶指頁面湧現奇怪內容 網民：以為有黑客
撰文：成依華
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社交網站Facebook在8月24日疑似出現技術故障，大量用戶報告其服務出現問題，「動態消息」頁面湧現奇怪內容，有網民表示一度以為自己的戶口遭黑客入侵。
不少外國網民報告指，動態消息頁面遭大量與名人有關的帖子「洗版」，內容包括給明星的留言、迷因圖（meme）等，與往常大為不同，也有網民稱他們根本沒有追蹤這些明星的專頁。
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據美媒《福布斯》（Forbes）指，部份人懷疑Facebook遭黑客入侵，但報道也指出，目前未有出現相關證據，問題更有可能是Facebook對演算法作出一些更改後出現的技術故障。
Facebook news feed absolutely cooked!! #facebook #facebookdown pic.twitter.com/qdCsHhLTqm— Rajeev Singh (@rajeevsrj) August 24, 2022
What's going on with the Facebook news feeds? 😳😳😳😳#Facebook #Facebookdown #facebookhacked pic.twitter.com/I1EjgUZOcg— Md Imran (@imranbecks) August 24, 2022
Is anyone else’s Facebook broken or have I been hacked. This is my entire feed pic.twitter.com/nQwvtLqRjT— chris🧣 (@chrismearle) August 24, 2022
根據網站DownDetector，2022年8月24日報告Facebook服務出問題的用戶數目大幅上升。