新加坡資政：中美應着重「戰略」 按根本及共同利益推進關係

新加坡現任國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）認為，中美之間目前過於重視「戰術」，雙方更應該着眼於「戰略」，讓彼此的根本利益和共同利益主導推進關係的發展進程，這會帶來更理想的地緣政治格局。



他9月29日上午在第九屆米爾肯研究所亞洲峰會（Milken Asia Summit）上，應對話環節主持人、彭博社電視的哈斯琳達（Haslinda Amin）邀請，闡述對中美關係日趨緊張的看法。

他對中美關係的未來依然懷抱希望：「一直到最近，雙方還在進行許多對話，而且對話終將恢復，因為雙方都深刻認識到如果局勢升溫導致嚴重突發事件，對自身和全球秩序都會帶來很大的風險。」

尚達曼也認為，中國在多邊體系中必須獲接納，這就需要有確保公平競爭的規則，以及保障國家安全不受損害的條文，讓中國融入全球多邊秩序，扮演負責任的角色。

這張組合圖片顯示了2021年11月6日身在華盛頓的美國總統拜登以及2019年11月13日在巴西巴西利亞的中國國家主席習近平。（AP）

尚達曼早前已數次形容全球目前面對「完美長期風暴」，在談到這場風暴到底有多劇烈時，他指出俄烏戰爭、冠病疫情、氣候災害、通貨膨脹等黑天鵝事件都不是從天而降的，而是由一系列緩慢發生的地緣政治、環境和社會變化造成。

他強調，如果人們只在問題出現時才着手應對，將來面對的危機只會愈來愈多。

此外，各國為了應付新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情採取的金融措施，是眼下非常嚴重的通貨膨脹問題的導火線，俄烏戰爭更加劇了這場危機，讓通脹問題影響全世界。人們想要解決這些問題，就必須回到根源上，因為眼下的金融不穩定不僅僅存在於可能出現一波債務危機的發展中國家，發達國家也難以獨善其身。

尚達曼認為，發達國家經濟衰退、全球經濟增長放緩、各地都有高利率，而美元保持堅挺，四者合一是最糟糕的組合。接下來很多國家將面對極端的經濟波動，首當其衝的是以美元借貸並仰賴進口的國家。

再者，通脹超過人們可以接受的上限，意味着解決方案必然涉及在經濟發展方面做出很大的讓步，這樣的情況將會在美國、歐盟和英國，以及大部分的發展中國家發生。

俄羅斯吞併烏克蘭4地區：圖為2022年9月30日，俄羅斯總統普京與俄羅斯委派的赫爾松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）、由俄羅斯委派的扎波羅熱州首相巴利茨基（Yevgeny Balitsky）、頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）及盧甘斯克領導人帕舍尼克（Leonid Pasechnik）出席協議簽署議式，並一同握手拍照。（AP）

印度和東南亞可保持開放為全球帶來正能量

不過，尚達曼重申，印度和東南亞這兩個處於亞洲的新崛起區域，預計能夠充分利用自身的優勢保持開放，給全世界帶來正面的力量。不過，想要真正渡過各種危機，還是得依靠創新和各國的合作。

參加同場討論的萬事達卡（Mastercard）前執行董事長彭安傑（Ajaypal Banga）則從另一個角度闡述各方合作的重要性。

他指出，過去人們視為理所當然的全球化正在瓦解，他擔心民族沙文主義會影響全球科技在地方發揮最大效用的能力。「你不能在每一個國家都重新發明一次，這樣的世界將是非常糟糕的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

