Kim Kardashian涉違規宣傳加密幣罰近千萬　美國SEC揭她IG帖價錢

美國真人騷明星、名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）捲入官非，她2021年在Instagram發帖宣傳加密貨幣Ethereum Max（EMAX），遭美國證券交易委員會（SEC）指控未有披露收取宣傳費，金卡戴珊如今與SEC達成和解，將支付126萬美元（約982萬港元）罰款。



美國SEC在10月3日公布消息，據新聞稿指，金卡戴珊在IG發表有關EMAX加密幣的帖文時，未有透露收取了25萬美元（約195萬港元）宣傳廣告費。SEC又指，金卡戴珊的帖文內容包括了EMAX網站的連結。

金卡戴珊的IG擁有多達3.3億個追蹤者（followers）。

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據加密貨幣新聞網站CoinMarketCap指，這次事件是關於金卡戴珊的兩篇帖文，其中一篇帶有#AD（#廣告）的標籤，內容寫道「你們喜歡加密貨幣嗎？？？？這不是財務建議，而是分享我朋友剛告訴我的，關於Ethereum Max加密幣！幾分鐘前，Ethereum Max燒毀了400萬億個代幣——實際上佔他們管理人錢包的50%，回饋給整個E-Max社區。」

SEC稱，在不承認或否認調查結果下，金卡戴珊同意支付126萬美元，當中約26萬美元為宣傳廣告費所得加上利息，其餘100萬美元為罰款。

美國SEC主席根斯勒（Gary Gensler）稱，這個案例提醒大眾，當名人或具影響力人士表態支持某些投資機會，例如是加密資產，不代表這些投資產品適合所有投資者，他又稱「金卡戴珊的案例也提醒名人與其他人，法律要求他們向公眾披露為推廣證券投資而獲得報酬的時間和金額」。