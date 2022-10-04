英媒：北京要求外國駐港使團提供房產平面圖

知情人士透露，中國要求外國駐港大使與駐中國大陸領事館一致，必須提供所有在港租用房產的平面圖，但外交官擔憂這將被用來進行間諜活動。



據英媒《金融時報》引述三名知情人士報道，在過去幾個月內，中國外交部駐港特派員公署要求駐港外國使團提供使館人員工作場所和住所的一系列細節，徵求的資訊包括房產平面圖、租賃或出售條款。

報道稱，此外，北京還要求在領事館工作人員搬進大樓前，對場所進行審查。

該報引述常駐香港的外交官稱，他們仍在考慮如何回應這些要求，尤其交出平面圖是一個特別令人擔憂的問題，因為這可能會讓他們的財產暴露在間諜活動中，北京還可能會利用這些資訊來安裝監聽設備。

中國駐港特派員公署沒有回應置評請求。

該報引述曾任美國駐香港總領事、現為亞洲集團管理合夥人的唐偉康（Kurt Tong）說，在2019年前，北京通常避免對常駐香港的外交官採取嚴格管理，因為北京希望能讓外國使團在香港暢通無阻地運作，幫助中國與全世界做生意。可是，北京目前的心態似乎是不太歡迎外國代表團。

報道稱，在北京提出這一要求前，去年曾要求美國在以26億港元出售壽臣山一套住宅給當地開發商之前，需要獲得許可。

本文獲《聯合早報》授權轉載

