新任美國駐港澳總領事梅儒瑞抵港履新　曾派駐蒙古、瀋陽

美國駐港澳總領事懸缺近兩個月，今（17日）公布由梅儒瑞（Gregory May）接任，並已於在昨日抵港履新。梅儒瑞表示，很榮幸能成為美國人民在香港及澳門的代表，期待結識不同界別人士，繼續發展和推進雙方關係、共同利益和價值觀。

梅儒瑞被譽為「中國通」，有中國研究碩士學位，在從事外交工作前是一名記者，曾出任美國駐蒙古烏蘭巴托大使館副館長和美國駐瀋陽總領事館總領事，與中國頗有淵源。



美國駐港澳總領事懸缺近兩個月，今（17日）公布會由美國國務院的「中國通」梅儒瑞（Gregory May）接任。（美國駐港澳總領事館提供）

美國駐香港及澳門總領事館公布，美國駐香港及澳門總領事梅儒瑞昨日已抵港履新，接替7月離任的史墨客（Hanscom Smith）。梅儒瑞表示，很榮幸能成為美國人民在香港及澳門的代表，期待結識不同界別的人士，並繼續發展和推進雙方的長久關係、共同利益和價值觀。

梅儒瑞被譽為美國國務院的「中國通」，在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院獲中國研究碩士學位。他曾出任美國駐蒙古烏蘭巴托大使館副館長和美國駐瀋陽總領事館總領，另亦曾在美國駐廣州總領事館、美國駐北京大使館及美國駐羅馬大使館工作。梅儒瑞也曾擔任美國國務院主管政治事務副國務卿的特別助理，也在中國、越南事務部和國務院秘書處擔任要職。

在進入美國外交界之前，梅儒瑞曾在華盛頓特區的外交政策智庫「尼克遜中心」任中國研究助理總監及研究員。1993年至1996年在英語電台「台北國際社區電台」擔任記者，也曾是《新聞周刊》的通訊員。

梅儒瑞來自德克薩斯州，畢業於德克薩斯大學，已婚並育有3名子女。