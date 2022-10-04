歐盟智能手機充電線規格2024年統一使用Type C　iPhone包括在內

歐洲議會通過法例，2024年起歐盟規定包括手機在內的智能裝置充電線，規格統一用Type C。議會稱此舉對消費者及環境都有利。



歐洲議會4日以602票贊成、13票反對及8票棄權批准了新的規則，至2024年底，USB type-C將成為智能手機、平板電腦、相機、耳機、耳筒、手提電子遊戲機及便攜式揚聲器（喇叭）、鍵盤、滑鼠等小型電子設備的標準充電接口。

從2026年春季起，USB-C也將成爲筆記型電腦充電器的標準接口。

此外消費者在購買產品時，將可選擇購入包裝內隨附充電線或沒有充電線的產品。

歐洲議會稱，這是議會致力於減少電子垃圾，以及讓消費者有權做出可持續的購物選擇。新聞稿內指出，消費者將不用買不必要充電線，此舉將有助一年省回2.5億歐元。在買完之後未經使用的充電線方面，它們每年再歐盟製造1.1萬噸的電子垃圾。

是次投票確認歐盟機構之間先前達成的協議，將使基於Android（又譯作安卓）系統的設備的USB-C連接器成爲歐盟標準，迫使蘋果公司（Apple Inc.）改變其iPhone和其他設備的充電端口。

指令生效後，委員會將有2年時間來制定新規則，以規範無綫充電技術。

蘋果公司曾發表聲明說，統一充電器會扼殺創新，並造成廢棄物，因為要換充電器。（Upslash@markusspiske）

此前歐盟（EU）成員國和歐洲議會（European Parliament）6月7日就歐盟國家銷售智能電話、平板電腦和相機等中小型電子設備統一充電器規格的法律文本達成協議。法媒指，這對美國蘋果公司會是一大打擊。

歐洲議會曾說，相關規定將於2024年秋季生效。歐盟相信，統一所有設備充電線有助減少電子垃圾，但蘋果認為，統一規格充電器會減緩創新速度並造成更多污染。

談判代表之一、歐洲議會議員Andrey Kovatchev表示：「這項新法會讓歐洲消費者的生活更輕鬆，對環境也更好。」「是時候跟我們抽屜中成堆的充電線說再見，（新法）每年可減少約1.1萬噸電子垃圾。」

歐盟的新規不單會影響歐洲多國用戶，也會導致一些廠商研發及設計產品的策略出現轉變。圖為2021年5月28日在丹麥哥本哈根一部手機上以二維碼形式呈現的「新冠通行證」。（新華社）

根據法媒，歐盟有4.5億人口，其中包括部分世上最富有的消費族群，此舉料將影響全球智能手機市場。

消費者目前有3種常見傳輸充電線可選擇，蘋果的Lightning、多數其他手機使用的Micro USB，以及愈來愈多人使用的Type C。

歐盟委​​員會長期以來一直為它與設備行業達成、2009年制定的自願協議辯護，認為那能實現電線大幅減少，但蘋果拒絕遵守。

蘋果已在其部分iPad和筆記本電腦使用USB-C插口，同時堅持認為任何強制歐盟所有手機使用通用充電器的立法都沒有根據。