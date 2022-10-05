伊朗頭巾示威｜NGO：執法人員暴力鎮壓　2少女遭扑頭毆打死亡

伊朗庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日因頭巾戴得太鬆遭道德警察羈押，期間昏迷，3天後死亡，此事引發全國性的「頭巾示威」，有非政府組織稱，執法人員鎮壓示威時殺死兩名分別16及17歲的少女，其中1人頭骨碎裂。



國際特赦組織（Amnesty International）稱伊朗少女伊斯梅爾扎德（Sarina Esmailzadeh）9月23日遭安全部隊成員逮住，並被他們持棍狠狠毆打頭部，她之後傷重不治。得年16歲的她，生前是一名網紅。

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另一名得年17歲的少女沙卡米（Nika Shahkarmi），生前於9月20日參與首都德黑蘭（Tehran）的示威集會後失蹤。其家人在之後10天在監獄、醫院甚至是殮房奔走，尋找她的下落。

最後他們被通知，在卡赫里扎克（Kahrizak）停屍間，有一具少女遺體符合對於她的描述。驗屍報告顯示，她的屍體有頭骨碎裂迹象，她的鼻子也被打到碎裂。她的頭部疑被類似警棍的重物反覆敲打。

沙卡米生前與阿姨同住，後者向英國廣播公司稱，當局對她說，沙卡米從高處墮下。與沙卡米一同上街的朋友說，最後一次看到她，是她逃避安全保部隊成員追捕的時候。

國際特赦組織稱伊朗16歲網紅少女伊斯梅爾扎德（左）9月23日遭安全部隊成員逮住，並被他們持棍毆打頭部，她之後傷重不治。另一名得年17歲的少女沙卡米（右），生前於9月20日參與首都德黑蘭的抗議集會後失蹤。家人最終被通知，最終在來到殮房找回她的遺體。（網上圖片）

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）被指頭巾「戴得太鬆」，9月13日被道德警察帶走，被扣留期間昏迷，16日死亡。有迹象顯示她生前曾遭毆打，此事引發伊朗2019年以來規模最大的示威。

從社交媒體的帖文可見，伊朗首都德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、拉什特（Rasht）和設拉子（Shiraz）等大城市都有示威者上街。

英國倫敦、意大利羅馬、西班牙馬德里和一些國家的城市也有民眾手拿阿米尼的照片上街，聲援伊朗的示威者。

國際特赦組織的統計顯示，自9月阿米尼去世，已有至少52人在伊朗的「頭巾示威」中死亡。伊朗的社運人士稱，實際死亡人數現約300。