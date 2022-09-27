示威蔓延下哈梅內伊再傳病危：誰會成為伊朗下任最高領袖？

9月17日，伊朗爆發全境示威。事件起於13日宗教警察執行女性頭巾遮髮的規定，致使22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）在拘留期間昏迷、並於16日宣告死亡的悲劇。

與此同時，《紐約時報》於9月16日引述了4名知情人士報道，稱已超過兩周沒有露面的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），在上周接受手術後狀況危殆、身體虛弱無法坐起，故而被迫取消所有會議和公開活動，包括9月6日的「專家會議」。眼下其狀況雖已有所改善，卻仍需接受醫療團隊的全天候觀察。

對此報道，伊朗革命衛隊轄下的《塔斯尼姆通訊社》於16日間接否認，稱哈梅內伊將在17日出席一場大學宗教典禮。17日當天，哈梅內伊的官方Twitter發布照片，顯示哈梅內伊正戴着口罩發表演說；伊朗官方電視台亦播出其講話片段，《路透社》也表示有兩名親近哈梅內伊的消息人士向其否認，哈梅內伊的健康並未惡化。

綜上所述，哈梅內伊病危之說，或許更多是《紐約時報》「消息有誤」，並在如今的示威怒火烘托下，發酵出了伊斯蘭共和國搖搖欲墜的氛圍。事實上，伴隨美伊關係在2018年後重挫、哈梅內伊年歲漸大，有關其健康抱恙的消息愈發甚囂塵上。而撇去「病危說」的媒體喧鬧，人們真正關注的是以下兩大問題：伊朗最高領袖由誰接班，1979年革命以降的神權政府又將走向何方。

9月21日，伊朗德黑蘭，民眾為女子阿米尼（Mahsa Amini）被捕後死亡上街示威。（AP）

最高領袖如何產生

放眼世界，最高領袖一職可謂獨一無二，就連在穆斯林世界，都是相當特殊的存在。

1979年伊朗伊斯蘭革命後，霍梅尼（Ruhollah Khomeini）開始將「法基赫的監護」（意即教法學者掌權）構想付諸實現，擔任首位「最高領袖」。在法理規範上，最高領袖並非伊朗國家元首或政府首腦，卻是宗教與政治場域的實際最高領導人，更是伊朗軍隊的最高統帥，有權任命各軍種與司法機關首長，並對一切重大政策擁有最終決定權。此外，伊朗存在「憲法監護委員會」這一機構，其組成人員共12人，職能包括駁回議會法案、審查選舉候選人與解釋憲法等，是構成神權政體的重要基石，而最高領袖有權任命其中6位委員。

至於最高領袖的更替，根據伊朗憲法，最高領袖為終身職，故其更替只會發生在前任最高領袖逝世後，誕生方式則是在「憲法監護委員會」審查候選人資格後，再由88位教士組成的「專家會議」表決而成。然就伊斯蘭共和國43年來唯一次最高領袖更替經驗來看，其人選乃各方事前協商決定，「專家會議」的表決更多是發揮了「再確認」的功能。

例如首任最高領袖霍梅尼曾指定蒙塔澤里（Hussein-Ali Montazeri）接班，但在兩人交惡後，霍梅尼便撤回了指定。而哈梅內伊之所以能成功上位，霍梅尼與拉夫桑賈尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）同為關鍵：前者在廢黜蒙塔澤里後推動修憲，為資格不符、但忠於伊斯蘭革命理念的哈梅內伊鋪平了道路；拉夫桑賈尼則執行了霍梅尼對哈梅內伊的指定，並藉着對後者的支持，確保自己對神權政府温和派路線的主導權。

圖為伊朗精神領袖哈梅內伊的辦公室發布他接種新冠疫苗的照片。他接種的伊朗國產疫苗Coviran Barekat。（AP）

受此前例影響，外界預測的哈梅內伊接班人，亦是圍繞在其身旁的重臣親眷。其中，有些強大的潛在人選輸給了時間，例如在2017年逝世、享年82歲的前總統拉夫桑賈尼，以及在2018年逝世、享年70歲的前「確定國家利益委員會」主席沙赫魯迪（Mahmoud Hashemi Shahroudi）。在此脈絡下，外界將眼光聚焦到了尚在世的政治與宗教精英身上。

首先。是霍梅尼之孫哈桑·霍梅尼（Hassan Khomeini），其與祖父同為教士，現年50歲。然哈桑的立場偏向温和派，曾在引發神權政府震盪的2009年總統大選示威中，支持落選者穆薩維（Mir-Hossein Mousavi），呼籲取消選舉結果，並由此見罪了強硬派。2015年，哈桑宣佈競選2016年的「專家會議」，但在2016年遭「憲法監護委員會」以「宗教資格不符」拒絕；2020年，曾有伊朗媒體猜測哈桑可能參加2021年的總統大選，但後續發展顯然不符事前猜想。簡言之，哈桑雖是西方媒體預測的可能接班人，但由其眼下在伊朗政壇的處境來看，這位「霍梅尼後裔」的出線概率不高。

第二，是伊朗「確定國家利益委員會」現任主席拉里賈尼（Sadeq Larijani），現年61歲。拉里賈尼是哈梅內伊重臣，意識形態保守、政治經驗豐富，在沙赫魯迪逝世後接掌了司法部門，並曾是「憲法監護委員會」的一員。然其最大弱點，便是揮之不去的腐敗醜聞，加上其兄阿里·拉里賈尼（Ali Larijani）曾欲參選2021年總統，卻被「憲法監護委員會」取消資格，導致拉里賈尼痛批選舉不公，並與哈梅內伊發生裂痕。由此脈絡來看，拉里賈尼的接班概率正在直線下滑。

第三，是伊朗前總統魯哈尼（Hassan Rouhani），現年73歲。其為拉夫桑賈尼之後的伊朗温和派代表，並於2015年擔任總統時，與聯合國五常加上德國簽署了《伊朗核協議》（JCPOA），緩和伊朗與西方國家的關係，同時爭取到經濟制裁的部分解禁。然在2018年，特朗普（Donald Trump，又譯作川普）無預警退出了核協議，並開始對伊朗發動極限施壓，由此導致了魯哈尼與哈梅內伊的關係倒退，以魯哈尼為首的溫和派更是大舉失勢。2021年卸任總統後，魯哈尼未再被哈梅內伊任命任何高級政府職位，未來應也無緣最高領袖一職。

伊朗前總統魯哈尼2021年8月1日在首都德黑蘭出席內閣會議。（AP）

萊希的前路與挑戰

排除以上選項後，現任伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）成了最可能人選。

萊希現年61歲，過去的政治經驗多在司法系統，例如德黑蘭檢察官、伊朗副首席法官（2004-2014年）、伊朗總檢察長（2014-2016年）和伊朗首席大法官（2019-2021年）。2017年，其曾代表保守派「伊斯蘭革命力量人民陣線」競選總統，最後以38.3%對57%的得票率敗給温和派的魯哈尼。2021年，萊希二度挑戰總統，最終成功問鼎。

然而此次大選爭議不少。「憲法監護委員會」一共取消超過600位申請人的參選資格，包括前述的阿里·拉里賈尼，其不僅立場保守、更出身伊斯蘭革命衛隊（IRGC），卻無緣總統大選，各界自然議論紛紛。最終，「憲法監護委員會」批准了7位候選人參選，但有3人在選前幾天自行退出，故最後僅剩4人競選，「選舉被操控」的風聲由此不脛而走。

在此氛圍下，民眾的投票意願大幅下降，萊希最終以伊斯蘭共和國史上最低投票率當選（48.48%），空白票、無效票和丟失選票的比例更是創下史上新高（13%）。而也正因「憲法監護委員會」明顯主導了總統大選方向，外界由此預測，哈梅內伊或許屬意萊希接班，故會如此大刀闊斧剔除「不適任人選」，為的便是確保萊希能在接任最高領袖前，先有總統的政治歷練，正如哈梅內伊也曾在1981年至1989年擔任伊朗總統般。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊辦公室發布照片顯示，哈梅內伊2月21日在德黑蘭將選票投入選票搜集箱。（AP）

然而儘管有哈梅內伊為其掃清政治障礙，萊希的前路依舊顛簸。

一來，萊希執政第一年的經濟表現並不好，雖說其深層原因是美國對伊朗發動的經濟制裁，但民眾的怒火自是湧向德黑蘭，而非遠在千里之外的華盛頓。

從宏觀數字來看，在經歷兩年收縮後，伊朗的國內生產總值（GDP）在2021-2022 財年一季度度的3月至5月期間按年增長了6.2%；與此同時，伊朗的石油生產亦正緩步上升，於2021年1月至11月期間達到了每日240萬桶，但仍低於2017年每日380萬桶的制裁前水平。

然而伊朗人民的生活壓力依舊沉重。即便伊朗看似已撐過最壞的經濟低谷，但民眾購買力正被超過40%的通脹率蠶食，且失業率同樣居高不下，政府又進一步削減了對基本商品和藥品的補貼計劃。負責伊朗預算事務的副總統卡熱米（Masoud Mir Kazemi）便於2022年1月表示，伊朗下個財政年度最多可賺取160億美元的石油美元淨收入，但其僅夠進口基本商品和支付公務員工資。「我們受到制裁，所以不可能不削減補貼。」

二來，萊希的保守立場使其希望加強伊斯蘭教法的實踐，例如其上任後對愈發寬鬆的婦女頭巾進行了「矯正」，宣佈若女性公務員在社交媒體上發布「不符合伊斯蘭法律」的照片，將會面臨解僱；非公務員婦女在網路上發布不帶頭巾的照片，也將被「排除在某些社會權利外一年」。8月15日，萊西簽署了新法性，表示將在公共交通工具上使用「面部識別技術」，來識別不確實遵守頭巾法的女性。

9月20日，流亡海外的伊朗人在伊朗駐柏林大使館附近示威。（AP）

平心而論，霍梅尼逝世多年，如今的伊朗城市婦女已鮮少穿着革命年代的黑色斗篷（Chador），年輕一代更是普遍露出髮絲，且宗教警察對此大多「睜隻眼閉隻眼」，過去因違反頭巾法而遭拘留的婦女，大多是在示威場合直接拿下頭巾，故而遭到逮捕。然而萊希出台新法後，部分宗教警察或許認為「大顯身手」的時機已到，遂開始積極取締被忽視許久的寬鬆頭巾，由此導致了22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）的死亡悲劇。

而從哈梅內伊的視角來看，倘若其最終當真選擇萊希接班，應是出於兩大考量：保證伊斯蘭革命價值的延續、確保伊斯蘭共和國的穩定，正如當年霍梅尼之所以選擇年僅50歲的哈梅內伊接班最高領袖，同樣是看中了其對革命路線的堅持。

然萊希初登總統之位，伊朗處於經濟的水深火熱中，頭巾爭議更是廣泛蔓延。從現實的視角來看，萊希或許需要更多時間耕耘政績、累積民眾與各部門對自己的信任，才有接掌最高領袖的真本錢。

【伊朗最高領袖Q&A】