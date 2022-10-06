亞美尼亞及阿塞拜疆領袖準備訪問布拉格　與馬克龍及米歇爾會談

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）10月5日表示，他會在本周較後時間在捷克布拉格與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會談，同場亦會有法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在場。



法國《世界報》（Le Monde）報道，帕希尼揚向國會表示在布拉格舉行四方會談的計劃，但他沒有透露會談日期，但稱會在6日到布拉格，同時亦會於土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面。

亞美尼亞與阿塞拜疆長年因為納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區問題而陷入緊張，並在2020年爆發長達六周的軍事衝突，造成雙方合共有超過6500名士兵喪生。雙方在俄羅斯的協調下達成停火，惟兩國再於9月互相交火，導致最少286人死亡，及後在美國的調解下才結束糾紛。

兩國外長日前於瑞士日內瓦碰頭，討論起草和平協議內容。而根據原本的停火協議，亞美尼亞同意放棄部分納卡地區的領土，俄羅斯則派出大約2000名維和部隊到當地。不過隨著俄羅斯因為入侵烏克蘭而遭到國際社會孤立，亞美尼亞及阿塞拜疆關係邁向正常一事上，就由歐盟及美國擔任主導。