日韓：朝鮮可能兩度發射彈道導彈　今年內第24次

聯合國安理會準備舉行朝鮮問題緊急會議前夕，日本海上保安廳10月6日引述防衛省情報指，朝鮮可能再次發射彈道導彈，政府消息指導彈沒有落入日本專屬經濟海域內。韓國軍方亦接獲同一消息。



日本放送協會（NHK）報道，防衛省在當地時間6日早上6時11分接獲朝鮮可能發射彈道導彈的情報，並在6月19日再度發出警報。當局指，兩枚導彈在發射後不久都掉落大海，但呼籲航行中的船隻需要保持警覺。

朝鮮在今年內已經第24次發射彈道導彈，包括在1月7次、2月1次、3月3次、4月1次、5月4次、6月1次、8月1次、9月3次、10月2次，而在9月下旬至10月初就已經有5次，當中包括4日的一次，導彈一度飛越青森縣上空，並在日本以東大約3200公里的專屬經濟海域外落下。

為了應對朝鮮多次發射彈道導彈，韓國聯合參謀本部5日表示，美國海軍列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76）航空母艦將重返朝鮮半島東部公海的海域，以表明韓美同盟加強合作，以及反制朝鮮任何挑釁威脅的堅定決心。

朝中社6月刊登朝鮮外務省的聲明，批評列根號重返區內的決定，指此舉嚴重威脅朝鮮半島及周邊地區的穩定。平壤方面同時譴責美國等國家企圖在聯合國安理會上討論朝鮮針對美韓軍演的「反制措施」。